Особисто сказати “Дякую”. Судді МастерШеф завітали до військових, які проходять реабілітацію

Наші військові дуже багато роблять для нас, щоб ми могли жити, знаючи, що нас захищають. Тому нам усім хочеться щиро подякувати їм.

Свою підтримку та подяку нашим військовим також висловили судді проекту МастерШеф на СТБ. Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський завітали у київський реабілітаційний центр для поранених військових RECOVERY, щоб особисто підтримати наших захисників.

Подію організував Starlight Media, вона відбулася у рамках національного проекту RECOVERY. Створили його Віктор та Олена Пінчук, мета проекту — допомога тяжкопораненим військовим, зокрема реабілітація та розвиток реабілітаційної медицини, допомога в протезуванні та освітні програми для медичних фахівців.

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Наші військові — супергерої

Суді МастерШеф завітали у гості до військових та приготували для них традиційні страви португальської кухні: курча пірі-пірі, фейжоада, і паштейш на десерт. На заході також були присутні члени родин захисників та працівники реабілітаційного центру, а супроводжував його музичний сет від Тараса Тарасенка (DJ Псих).

— Я думаю, дуже важливо допомагати нашим військовим повертатися до життя. Ектор дуже класно назвав їх усіх супергероями. Це дійсно наші супергерої! Кращі за всіх суперменів, — коментує Володимир Ярославський.

Ольга Мартиновська поділилася, що завжди дякує за змогу бути поряд з такими людьми та жити з ними в один час. Вона рада, що має змогу зробити для них приємне через власну працю, тобто їжу.

Спасибі хлопцям і дівчатам, що вони нас тут сьогодні приймали. Не ми їх, а вони нас, — говорить Ольга Мартиновська.

— Сьогодні дуже хороший день, адже у мене є шанс подякувати нашим героям. Щодня я можу йти спати, тому що є наші герої, бо вони роблять все можливе для того, щоб кожен українець був у безпеці.

Щодня ми можемо прокидатися, йти на роботу, тому що наші герої роблять усе для безпеки, для спокою у кожному місті та селі, для кожного українця у кожному домі.

Тому, коли у мене є можливість сказати “Дякую!”, — це для мене найідеальніший день. Наші герої — це для мене все, — зізнається Ектор Хіменес-Браво.

Starlight Media стала однією з перших українських компаній, що розробила комплексну стратегію підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Заходи для військових, що проходять реабілітацію в центрах Recovery, медіагрупа проводитиме регулярно.

— Проект RECOVERY створено, аби віддячити героям та героїням, і ми дуже раді, що судді МастерШеф долучились та підтримали військовослужбовців, які сьогодні проходять реабілітацію в нашому київському центрі.

Час, проведений на свіжому повітрі разом з родинами, медичним персоналом, зі смачною їжею — це не лише задоволення, це ще й корисно.

Позитивні емоції підіймають мотивацію до боротьби за своє здоров’я і відповідно пришвидшують реабілітацію, — говорить членкиня правління Фонду Віктора Пінчука та керівниця всеукраїнського проекту Recovery Світлана Гриценко.

Нашим героям сподобався візит суддів МастерШеф і вони поділилися своїми враженнями.

— Їжа дуже смачна, сподобалося все. Приготовано все спеціально для нас. Без перчика, для гарного травлення. Дякую за це свято. Дякую, що сам МастерШеф приїхав, було радісно побачити та зробити фото. Дякую, — поділився враженнями військовий, який перебуває на реабілітації у центрі.

Крім цього, на заході були подарунки, адже його підтримали українські бізнеси.

Судді МастерШеф займаються благодійністю та допомагають як військовим, так дітям, й іншим українцям. Раніше у своєму інтерв’ю для Вікон Ольга Мартиновська розповіла про благодійність за кордоном та роботу шефом.

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