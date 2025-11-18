The Game Awards 2025: номинанты, рекорды и главные претенденты года

Фанаты присоединяются к голосованию за своих фаворитов и с нетерпением ждут: дата нынешней The Game Awards 2025, грандиозной ежегодной церемонии видеоигр, определена.
Уже 11 декабря 2025 года в театре Peacock Theater в Лос-Анджелесе (США) лучшие создатели получат престижные награды за свои творения.
Ждём премьеры новых проектов и бешеный геймерский драйв. Какие именно номинации установлены в этом году и какие игры номинированы на них — в материале.
The Game Awards текущие номинации и номинанты 2025
Ведущий шоу Джефф Кили уже представил миру новый список претендентов на The Game Awards, и борьба в этом году обещает быть жаркой.
Голосование стартовало на официальном сайте, так что мнение игроков теперь будет звучать вместе с выводами профессионального жюри.
В центре внимания оказалась Clair Obscur: Expedition 33 — игра просто взорвала список номинаций и установила абсолютный рекорд церемонии — она собрала их целых двенадцать.
За ней идут Death Stranding 2 и Ghost of Yotei — с семью номинациями каждая. И Hades 2 уверенно держится среди фаворитов, попав сразу в шесть категорий.
Игра года по версии The Game Awards
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Номинация лучший экшен
- Battlefield 6
- DOOM: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Лучший приключенческий экшен
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Лучшая семейная игра
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Номинация лучшая мобильная игра
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Лучшая спортивная или гоночная игра
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Лучшая инди-игра
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Номинация лучшая дебютная инди-игра
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Лучшая поддержка сообщества по версии The Game Awards
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Самая ожидаемая игра
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- “Відьмак 4”
Лучшая киберспортивная игра
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Номинация лучший киберспортсмен
- brawk
- Chovy
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Лучшая киберспортивная команда
- Gen.G — League of Legends
- NRG — Valorant
- Team Falcons — Dota 2
- Team Liquid PH — Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality — Counter-Strike 2
Лучший нарратив
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Лучший саундтрек и музыка по версии The Game Awards
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Ghost of Yotei
Номинация лучший аудиодизайн
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Лучшая RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Лучшая поддержка игры
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Номинация лучший файтинг
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Лучшая стратегия или симулятор
- The Alters
- Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Инновации в доступности по версии The Game Awards
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- DOOM: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
- Ігри для Impact
- Consume Me
- Despelote
- Lost Record: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Номинация лучший создатель контента
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Лучшая работа геймдиректора
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction
Лучшая работа арт-директора
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Номинация лучшая актерская игра
- Бен Старр (Clair Obscur: Expedition 33 — Версо)
- Чарлі Кокс (Clair Obscur: Expedition 33 — Гюстав)
- Еріка Іші (Ghost of Yotei — Ацу)
- Дженніфер Інгліш (Clair Obscur: Expedition 33 — Маель)
- Конацу Като (Silent Hill f — Хінако)
- Трой Бейкер (Indiana Jones and the Great Circle — Індіана Джонс)
Лучшая адаптация видеоигры зпо версии Тhe game awards
- “Minecraft у кіно”
- Devil May Cry
- “Одні з нас” — сезон 2
- “Splinter Cell: Караул смерті”
- “Дожити до світанку”
Номинация лучший мультиплеер
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
