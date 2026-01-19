Стиль жизни Шоу-биз

В возрасте 76 лет ушел из жизни американский аниматор Роджер Аллерс

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 января 2026, 16:00 2 мин.
Умер Роджер Аллерс
Фото Getty Images

