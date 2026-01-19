В возрасте 76 лет ушел из жизни американский аниматор Роджер Аллерс

Мир анимации погрузился в траур: на 77-м году жизни скончался Роджер Аллерс. Человек-легенда, чья рука коснулась едва ли не каждого шедевра нашего детства, умер в субботу, 18 января. Его сердце остановилось в собственном доме в Санта-Монике после непродолжительной болезни.

Прощание с легендой: ушел из жизни режиссер Короля Лева

О потере сообщили представители студии Disney Animation. Генеральный директор компании Боб Айгер выразил глубокие соболезнования, отметив, что Аллерс был не просто режиссером, а настоящим архитектором эмоций.

Он понимал магию великой истории — то, как музыка, персонажи и чувства сплетаются во что-то вечное. Работа Роджера определила целую эпоху, которая до сих пор вдохновляет зрителей по всему миру, — подчеркнул Айгер.

Как Аллерс создал самый кассовый мультфильм 90-х

Самым ярким бриллиантом в короне Аллерса стал мультфильм Король Лев (1994), который он создал в тандеме с Робом Минкоффом. Лента не просто собрала баснословные по тем временам 979 миллионов долларов в прокате, а стала культурным феноменом. Именно Аллерс научил миллионы людей чувствовать Коло життя и сопереживать Муфасе и Симбе.

Позже он перенес эту историю на Бродвей, создав легендарный мюзикл, за который получил номинацию на премию «Тони».

Роджер Аллерс: биография художника

Роджер Аллерс родился 29 июня 1949 года в Нью-Йорке. Его путь в Disney начался с должности художника-раскадровщика. Его карандаш оживлял такие классические хиты, как:

Русалонька и Аладдін ;

Красуня і Чудовисько ;

Олівер і компанія и Рятувальники в Австралії .

Мало кто знает, но Аллерс стоял у истоков культового фильма Трон (1982), где впервые масштабно испытывали компьютерную графику.

Даже после золотого периода Роджер продолжал экспериментировать. В 2006 году он снял Сезон полювання, а в 2015-м подарил миру глубокую экранизацию Пророка Халиля Джебрана. Отдельным пунктом в его творчестве стоит трогательная короткометражка Дівчинка з сірниками, за которую режиссер получил номинацию на Оскар.

На фоне известия о смерти Роджера, также читай о большой утрате для всей украинской культуры. Ушел из жизни выдающийся писатель Валерій Шевчук — человек-эпоха и последний великий мастер слова из легендарного поколения шестидесятников.

