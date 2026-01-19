У віці 76 років пішов із життя американський аніматор Роджер Аллерс

Світ анімації занурився у жалобу: на 77-му році життя відійшов у вічність Роджер Аллерс. Людина-легенда, чия рука торкнулася чи не кожного шедевра нашого дитинства, померла у суботу, 18 січня. Його серце зупинилося у власному домі в Санта-Моніці після нетривалої хвороби.

Прощання з легендою: пішов із життя режисер Короля Лева

Про втрату повідомили представники студії Disney Animation. Генеральний директор компанії Боб Айґер висловив глибоке співчуття, зазначивши, що Аллерс був не просто режисером, а справжнім архітектором емоцій.

Він розумів магію великої історії — те, як музика, персонажі та почуття сплітаються у щось вічне. Робота Роджера визначила цілу епоху, яка й досі надихає глядачів по всьому світу, — наголосив Айґер.

Як Аллерс створив найкасовіший мультфільм 90-х

Найбільшим діамантом у короні Аллерса став мультфільм Король Лев (1994), який він створив у тандемі з Робом Мінкоффом. Стрічка не просто зібрала шалені на той час 979 мільйонів доларів у прокаті, а стала культурним феноменом. Саме Аллерс навчив мільйони людей відчувати Коло життя та співпереживати Муфасі й Сімбі.

Пізніше він переніс цю історію на Бродвей, створивши легендарний мюзикл, за який отримав номінацію на премію Тоні.

Роджер Аллерс: біографія митця

Роджер Аллерс народився 29 червня 1949 року в Нью-Йорку. Його шлях у Disney почався з посади художника-сторібордиста. Його олівець оживляв такі класичні хіти, як:

Русалонька та Аладдін ;

Красуня і Чудовисько ;

Олівер і компанія та Рятувальники в Австралії .

Мало хто знає, але Аллерс стояв біля витоків культового фільму Трон (1982), де вперше масштабно випробовували комп’ютерну графіку.

Навіть після золотого періоду Роджер продовжував експериментувати. У 2006 році він зняв Сезон полювання, а у 2015-му подарував світу глибоку екранізацію Пророка Халіля Джебрана. Окремим пунктом у його творчості стоїть щемлива короткометражка Дівчинка з сірниками, за яку режисер отримав номінацію на Оскар.

На фоні звістки про смерть Роджера, також читай про велику втрату для всієї української культури. Пішов із життя видатний письменник Валерій Шевчук — людина-епоха та останній великий майстер слова з легендарного покоління шістдесятників.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!