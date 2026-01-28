Valeriya Force — Open Our Hearts: о чём поёт финалистка Нацотбора Евровидения‑2026

Valeriya Force — сценический псевдоним Валерии Симулик, украинско‑американской певицы, автора песен.
Девушка какое-то время жила в США, а теперь вернулась в Украину и прошла в финал Национального отбора на Евровидение‑2026 с песней Open Our Hearts.
Valeriya Force на Нацотборе‑2026: что известно об исполнительнице
В Украине Valeriya Force добилась успеха ещё на шоу Х‑Фактор, где дошла до суперфинала. Потом певица некоторое время работала над международным музыкальным проектом в США.
Над нынешним конкурсным треком Валерии работал двукратный лауреат премии Грэмми, американец Vinny Venditto, известный сотрудничеством со звёздами, в том числе Rihanna и Eminem. Именно его аранжировка придала песне более западное звучание.
Тем не менее критики считают, что песня звучит слишком форматно для Евровидения, а современная практика конкурса показывает, что выигрывает тот, кто способен ломать шаблоны и предлагает что-то неожиданное.
О чём песня Valeriya Force Open Our Hearts
Песня Valeriya Force – Open Our Hearts — это призыв открыть сердце для любви, света и силы, которая живёт внутри каждого.
Она о смелости быть искренним, о внутреннем огне, который помогает преодолевать трудности, и о единстве людей, которые ощущают общие эмоции.
Мелодия песни создаёт ощущение, что каждый может стать частью чего-то большего, раскрыть себя и поделиться теплом с миром.
Valeriya Force — Open Our Hearts: видео песни
Valeriya Force — Open Our Hearts: текст песни
I’m the daughter of the flame
And my soul will never fade
The light of the Universe by my side
My voice will never die
I am the song of love
I’m in every woman
I’m in every breath
I’m in every sister
We open, we open our hearts
We rise to the sky, and we wear our crowns
My voice will never ever die
We open, we open our hearts
We shine as one, brighter every night
My voice will never ever die
I’m breaking the chains, I’m breaking the lies
I’m breaking the silence, I’m breaking the fear
I’m breaking the pain, I’m breaking the darkness
You can’t make me fall, I’m breaking it all
‘Cause I’m a fire, I carry the power they cannot defeat
Unbroken eternally
Call on my name, I’ll never surrender
Stand in the fire, my heart is the thunder
Rise from the ashes, my power will shine
Here I go, I flow, I am alive
I can love, I burn, I’m not the same
Break every curse, stop calling my name
I’m the woman, and I’m the flame
I’m on the stage, remember my name
Відкрила, відкрила серце знов
Я стала собою без зайвих слів
Мій голос пролунав до зірок
We open, we open our hearts
We rise to the sky, and we wear our crowns
My voice will never ever die
We open, we open our hearts
We shine as one, brighter every night
My voice will never ever die
Перевод песни Open Our Hearts
Я – донька полум’я
І моя душа ніколи не згасне
Світло всесвіту поруч зі мною
Мій голос ніколи не зникне
Я – пісня любові
Я в кожній жінці
Я в кожному подиху
Я в кожній сестрі
Ми відкриваємо, відкриваємо наші серця
Ми підносимося до небес і носимо наші корони
Мій голос ніколи не зникне
Ми відкриваємо, відкриваємо наші серця
Ми світимо як одне ціле, кожну ніч яскравіше
Мій голос ніколи не зникне
Я розбиваю ланцюги, розбиваю брехню, розбиваю тишу
Я розбиваю страх, розбиваю біль, розбиваю темряву
Ви не змусите мене впасти, я розбиваю все, бо я –вогонь
Я володію силою, яку їм не здолати, я навіки непорушна
Поклич мене по імені, я ніколи не здамся
Стою у вогні, моє серце — грім
Встану з попелу, моя сила засяє
Я йду, я течу, я жива
Я можу любити, я горю, я змінилася
Розіб’ю всі прокляття, досить до мене чіплятися
Я – жінка, я – полум’я
Я на сцені, запам’ятайте моє ім’я
Відкрила, відкрила серце знов
Я стала собою без зайвих слів
Мій голос пролунав до зірок
Джерело фото: скриншот с официального видео песни для Евровидение Украина 2026.
