Valeriya Force — Open Our Hearts: про що співає фіналістка Нацвідбору Євробачення-2026

Valeriya Force — це сценічний псевдонім Валерії Симулик, українсько‑американської співачки, авторки пісень.

Дівчина якийсь час жила в США, а от тепер повернулася до Україні та пройшла у фінал Національного відбору на Євробачення‑2026 з піснею Open Our Hearts.

Valeriya Force на Нацвідборі-2026: що відомо про виконавицю

В Україні Valeriya Force мала успіх ще на шоу Х‑Фактор, де дійшла до суперфіналу. Потім співачка певний час працювала над міжнародним музичним проєктом у США.

Над нинішнім конкурсним треком Валерії працював дворазовий лауреат премії Греммі, американець Vinny Venditto, відомий співпрацею з зірками, у тому числі Rihanna та Eminem. Саме його аранжування надало пісні більш західного звучання.

Проте критики вважають, що пісня звучить занадто форматно для Євробачення, а сучасна практика конкурсу показує, що виграє той, хто здатен ламати шаблони й пропонує щось несподіване.

Про що пісня Valeriya Force Open Our Hearts

Пісня Valeriya Force – Open Our Hearts — це заклик відкрити серце для любові, світла і сили, що живе всередині кожного.

Вона про сміливість бути щирим, про внутрішній вогонь, який допомагає долати труднощі, і про єдність людей, які відчувають спільні емоції.

Мелодія пісні створює відчуття, що кожен може стати частиною чогось більшого, розкрити себе і поділитися теплом із світом.

Valeriya Force — Open Our Hearts: відео пісні

Valeriya Force — Open Our Hearts: текст пісні

I’m the daughter of the flame

And my soul will never fade

The light of the Universe by my side

My voice will never die

I am the song of love

I’m in every woman

I’m in every breath

I’m in every sister

We open, we open our hearts

We rise to the sky, and we wear our crowns

My voice will never ever die

We open, we open our hearts

We shine as one, brighter every night

My voice will never ever die

I’m breaking the chains, I’m breaking the lies

I’m breaking the silence, I’m breaking the fear

I’m breaking the pain, I’m breaking the darkness

You can’t make me fall, I’m breaking it all

‘Cause I’m a fire, I carry the power they cannot defeat

Unbroken eternally

Call on my name, I’ll never surrender

Stand in the fire, my heart is the thunder

Rise from the ashes, my power will shine

Here I go, I flow, I am alive

I can love, I burn, I’m not the same

Break every curse, stop calling my name

I’m the woman, and I’m the flame

I’m on the stage, remember my name

Відкрила, відкрила серце знов

Я стала собою без зайвих слів

Мій голос пролунав до зірок

We open, we open our hearts

We rise to the sky, and we wear our crowns

My voice will never ever die

We open, we open our hearts

We shine as one, brighter every night

My voice will never ever die

Переклад пісні Open Our Hearts

Я – донька полум’я

І моя душа ніколи не згасне

Світло всесвіту поруч зі мною

Мій голос ніколи не зникне

Я – пісня любові

Я в кожній жінці

Я в кожному подиху

Я в кожній сестрі

Ми відкриваємо, відкриваємо наші серця

Ми підносимося до небес і носимо наші корони

Мій голос ніколи не зникне

Ми відкриваємо, відкриваємо наші серця

Ми світимо як одне ціле, кожну ніч яскравіше

Мій голос ніколи не зникне

Я розбиваю ланцюги, розбиваю брехню, розбиваю тишу

Я розбиваю страх, розбиваю біль, розбиваю темряву

Ви не змусите мене впасти, я розбиваю все, бо я –вогонь

Я володію силою, яку їм не здолати, я навіки непорушна

Поклич мене по імені, я ніколи не здамся

Стою у вогні, моє серце — грім

Встану з попелу, моя сила засяє

Я йду, я течу, я жива

Я можу любити, я горю, я змінилася

Розіб’ю всі прокляття, досить до мене чіплятися

Я – жінка, я – полум’я

Я на сцені, запам’ятайте моє ім’я

Відкрила, відкрила серце знов

Я стала собою без зайвих слів

Мій голос пролунав до зірок

Джерело фото: скриншот з офіційного відео пісні для Євробачення Україна 2026.

