Золотого льва получает… — как прошел Венецианский кинофестиваль и кто стал победителем

Вот и подошел к завершению 79-й международный Венецианский кинофестиваль. Старейшее мероприятие для ценителей качественного кинематографа и на этот раз порадовало зрителей громкими премьерами.
Как обычно, фестиваль длился 11 дней на острове Лидо, собрав вокруг себя десятки самых известных режиссеров и актеров со всего мира.
Кроме давно ожидаемых фильмов, на мероприятии дебютировали два украинских — Люксембург режиссера Антонио Лукича и Валерия выходит замуж режиссера Михал Виник. Ленты были представлены в программах Горизонты и Горизонты Экстра.
А еще зрители увидели документальный фильм о войне в Украине американского режиссера Евгения Афинеевского Свобода в огне. Показ фильма состоялся во внеконкурсной программе.
Вчера, 10 сентября, стали известны имена победителей легендарного Венецианского кинофестиваля 2022 года.
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Допис, поширений La Biennale di Venezia (@labiennale)
Недавно звезда сериала Игра престолов, американский актер, неоднократный участник Венецианского кинофестиваля, нетипично привлек внимание своих поклонников к глобальному экологическому кризису.
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