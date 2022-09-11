Золотого льва получает… — как прошел Венецианский кинофестиваль и кто стал победителем

Вот и подошел к завершению 79-й международный Венецианский кинофестиваль. Старейшее мероприятие для ценителей качественного кинематографа и на этот раз порадовало зрителей громкими премьерами.

Как обычно, фестиваль длился 11 дней на острове Лидо, собрав вокруг себя десятки самых известных режиссеров и актеров со всего мира.

Кроме давно ожидаемых фильмов, на мероприятии дебютировали два украинских — Люксембург режиссера Антонио Лукича и Валерия выходит замуж режиссера Михал Виник. Ленты были представлены ​​в программах Горизонты и Горизонты Экстра.

А еще зрители увидели документальный фильм о войне в Украине американского режиссера Евгения Афинеевского Свобода в огне. Показ фильма состоялся во внеконкурсной программе.

Вчера, 10 сентября, стали известны имена победителей легендарного Венецианского кинофестиваля 2022 года.

Венецианский кинофестиваль 2022: награды

Золотой лев — Вся красота и кровопролитие / All The Beauty And The Bloodshed, реж. Лора Пойтрас

— Вся красота и кровопролитие / All The Beauty And The Bloodshed, реж. Серебряный лев — Кости и прочее / Bones And All, реж. Лука Гуаданьино

— Кости и прочее / Bones And All, реж. Гран-при — Сент-Омер / Saint Omer, реж. Элис Диоп

— Сент-Омер / Saint Omer, реж. Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Кейт Бланшетт, Тар

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Колин Фаррелл , Банши Инишира

— , Банши Инишира Спецприз жюри фестиваля — Никаких медведей / No Bears, реж. Джафар Панахи

— Никаких медведей / No Bears, реж. Золотая Озелла за лучший сценарий — Банши Инишира / The Banshees Of Inisherin, реж. Мартин Макдонах

— Банши Инишира / The Banshees Of Inisherin, реж. Приз имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому артисту — Тейлор Расселл , Кости и прочее

— , Кости и прочее Лев будущего — Сент-Омер / Saint Omer, реж. Элис Диоп

— Сент-Омер / Saint Omer, реж. Гран-при в секции Extra — Nezouh, реж. Судад Каодан

Программа Горизонты

Гран-при — Третья мировая война / World War III, реж. Хуман Сейеди

— Третья мировая война / World War III, реж. Приз за режиссуру — Vera, реж. Тицца Кови, Райнер Фриммель

— Vera, реж. Специальный приз жюри — Хлеб и соль / Bread and Salt, реж. Дамиан Коцур

— Хлеб и соль / Bread and Salt, реж. Приз лучшему актеру — Мохсен Танабандех , Третья мировая война / World War III

— , Третья мировая война / World War III Приз лучшей актрисе — Вера Джемма , Vera

— , Vera Приз за лучший сценарий — Blanquita, реж. Фернандо Гуццони

— Blanquita, реж. Лучший короткометражный фильм — Снег в сентябре / Snow In September, реж. Lkhagvadulam Purev-Ochir

Недавно звезда сериала Игра престолов, американский актер, неоднократный участник Венецианского кинофестиваля, нетипично привлек внимание своих поклонников к глобальному экологическому кризису.

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