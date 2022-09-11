Шоу-биз

Золотого льва получает… — как прошел Венецианский кинофестиваль и кто стал победителем

Елена Яковлева, редактор сайта 11 сентября 2022, 11:00
Венеціанський кінофестиваль 2022 - переможці
Фото: Getty Images

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