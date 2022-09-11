Золотого лева отримує… — як пройшов Венеціанський кінофестиваль та хто став переможцем

Ось і підійшов до завершення 79-й міжнародний Венеціанський кінофестиваль. Найстаріший захід для поціновувачів якісного кінематографа й цього разу потішив глядачів гучними прем’єрами.

Як і зазвичай, фестиваль тривав 11 днів на острові Лідо, зібравши довкола себе десятки найвідоміших режисерів та акторів з усього світу.

Крім давно очікуваних фільмів, на заході дебютували два українські — Люксембург режисера Антоніо Лукіча та Валерія виходить заміж режисера Міхал Вінік. Стрічки були представлені у програмах Горизонти та Горизонти Екстра.

А ще глядачі побачили документальний фільм про війну в Україні американського режисера Євгена Афінеєвського Свобода у вогні. Показ стрічки відбувся у позаконкурсній програмі.

Учора, 10 вересня, стали відомі імена переможців легендарного Венеціанського кінофестивалю 2022.

Венеціанський кінофестиваль 2022: переможці

Золотий лев — Вся краса і кровопролиття / All The Beauty And The Bloodshed, реж. Лора Пойтрас

— Вся краса і кровопролиття / All The Beauty And The Bloodshed, реж. Срібний лев — Кістки та інше / Bones And All, реж. Лука Гуаданьіно

— Кістки та інше / Bones And All, реж. Гран-прі — Сент-Омер / Saint Omer, реж. Еліс Діоп

— Сент-Омер / Saint Omer, реж. Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль — Кейт Бланшетт, Тар

Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль — Колін Фаррелл , Банші Інішира

— , Банші Інішира Спецприз журі фестивалю — Жодних ведмедів / No Bears, реж. Джафар Панахі

— Жодних ведмедів / No Bears, реж. Золота Озелла за найкращий сценарій — Банші Інішира / The Banshees Of Inisherin, реж. Мартін Макдонах

— Банші Інішира / The Banshees Of Inisherin, реж. Приз імені Марчелло Мастроянні найкращому молодому артисту — Тейлор Расселл , Кості та інше

— , Кості та інше Лев майбутнього — Сент-Омер / Saint Omer, реж. Еліс Діоп

— Сент-Омер / Saint Omer, реж. Гран-прі в секції Extra — Nezouh, реж. Судад Каадан

Програма Горизонти

Гран-прі — Третя світова війна / World War III, реж. Хуман Сейєді

— Третя світова війна / World War III, реж. Приз за режисуру — Vera, реж. Тіцца Кові, Райнер Фріммель

— Vera, реж. Спеціальний приз журі — Хліб і сіль / Bread and Salt, реж. Даміан Коцур

— Хліб і сіль / Bread and Salt, реж. Приз найкращому акторові — Мохсен Танабандех , Третя світова війна / World War III

— , Третя світова війна / World War III Приз найкращій актрисі — Віра Джемма , Vera

— , Vera Приз за найкращий сценарій — Blanquita, реж. Фернандо Гуццоні

— Blanquita, реж. Кращий короткометражний фільм — Сніг у вересні / Snow In September, реж. Lkhagvadulam Purev-Ochir

Нещодавно зірка серіалу Гра престолів, американський актор, який неодноразово був учасником Венеціанського кінофестивалю, нетипово привернув увагу своїх шанувальників до глобальної екологічної кризи.

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