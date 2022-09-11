Шоу-біз

Золотого лева отримує… — як пройшов Венеціанський кінофестиваль та хто став переможцем

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Вересня 2022, 11:00
Венеціанський кінофестиваль 2022 - переможці
Фото: Getty Images

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