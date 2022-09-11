Золотого лева отримує… — як пройшов Венеціанський кінофестиваль та хто став переможцем

Ось і підійшов до завершення 79-й міжнародний Венеціанський кінофестиваль. Найстаріший захід для поціновувачів якісного кінематографа й цього разу потішив глядачів гучними прем’єрами.
Як і зазвичай, фестиваль тривав 11 днів на острові Лідо, зібравши довкола себе десятки найвідоміших режисерів та акторів з усього світу.
Крім давно очікуваних фільмів, на заході дебютували два українські — Люксембург режисера Антоніо Лукіча та Валерія виходить заміж режисера Міхал Вінік. Стрічки були представлені у програмах Горизонти та Горизонти Екстра.
А ще глядачі побачили документальний фільм про війну в Україні американського режисера Євгена Афінеєвського Свобода у вогні. Показ стрічки відбувся у позаконкурсній програмі.
Учора, 10 вересня, стали відомі імена переможців легендарного Венеціанського кінофестивалю 2022.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений La Biennale di Venezia (@labiennale)
Допис, поширений La Biennale di Venezia (@labiennale)
Нещодавно зірка серіалу Гра престолів, американський актор, який неодноразово був учасником Венеціанського кінофестивалю, нетипово привернув увагу своїх шанувальників до глобальної екологічної кризи.
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