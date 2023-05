Верка Сердючка на Евровидении: какое место занял Данилко в 2007 году

Верка Сердючка — известный сценический образ Андрея Данилко, который он создал в 1991 году. Он настолько сильно полюбился украинцам, что в 2007 году Украина отправила на международный конкурс Евровидение именно Андрея Данилко.

Как выступила Верка Сердючка на Евровидении 2007 — читай в материале.

Верка Сердючка: победа на Нацотборе 2007

Украина выбирала представителя на Евровидение в 2007 году посредством национального отбора. Он прошел 9 марта.

Тогда украинская телекомпания объявила о том, что выбор был открыт, и все исполнители, желавшие принять участие, имели право посоревноваться за право представлять Украину в Хельсинки. Тогда нужно было прислать конкурсу песню в форме заявки.

Тогда НТУ выбрала восемь песен и исполнителей, среди которых были такие популярные исполнители, как Евгения Власова, НеАнгелы, Василий Бондарчук. Победу тогда одержала Верка Сердючка, поразившая страну своим положительным звучанием и образом.

Какое место заняла Сердючка на Евровидении 2007

В 2007 году Сердючка приняла участие в песенном конкурсе Евровидение в Хельсинки с песней Dancing Lasha Tumbai и заняла второе место, получив почетный титул Мисс Евровидение 2007.

Известно, что в 2016 году костюм Сердючки из выступления на Евровидении 2007 попал в музыкальный музей ABBA The Museum, где в честь 60-летия конкурса прошла интерактивная выставка Good evening Europe!

Сердючка в финале конкурса набрала 235 баллов и уступила первое место только одной конкурсантке — Марии Шерифович, исполнившей популярную песню Molitva (Сербия). Номер Марии сейчас набрал на платформе YouTube 24 млн просмотров. А видео Сердючки — 45 млн.

Скандал на Евровидении 2007: Сердючка

После объявления результатов, когда Верка Сердючка заняла второе место, в песне под названием Dansing Lasha Tumbai часть людей услышали фразу: I want to see — Russia goodbye! (Я хочу видеть — Россия, до свидания!).

К тому времени это вызвало очень негативную реакцию на песню с российской стороны. Сам Андрей Данилко тогда опровергал эту информацию и отмечал, что Лаша тумбай — это только словосочетание на монгольском языке.

Однако в 2022 году Андрей Данилко сменил слова в песне с Lasha Tumbai на Russia goodbye.

