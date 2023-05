Вєрка Сердючка на Євробаченні: яке місце посів Данилко у 2007 році

Вєрка Сердючка — відомий сценічний образ Андрія Данилка, який він створив у 1991 році. Він настільки сильно полюбився українцям, що 2007 року Україна відправила на міжнародний конкурс Євробачення саме Андрія Данилка.

Як виступила Вєрка Сердючка на Євробаченні 2007 — читай у матеріалі.

Вєрка Сердючка: перемога на Нацвідборі 2007

Україна обирала представника на Євробачення у 2007 році за допомогою національного відбору. Він відбувся 9 березня.

Тоді українська телекомпанія оголосила про те, що вибір буде відкритим і всі виконавці, які хотіли взяти участь, мали право позмагатися за право представляти Україну в Гельсінкі. Для цього потрібно було надіслати конкурсну пісню у формі заявки.

НТУ обрала вісім пісень і виконавців, серед яких були такі популярні виконавці, як Євгенія Власова, НеАнгели, Василь Бондарчук.

Перемогу здобула Вєрка Сердючка, яка вразила країну своїм позитивним звучанням та образом.

Яке місце зайняла Сердючка на Євробаченні 2007

У 2007 році Сердючка взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення у Гельсінкі з піснею Dancing Lasha Tumbai, і посіла друге місце, отримавши почесний титул Міс Євробачення 2007.

Відомо, що у 2016 році костюм Сердючки з виступу на Євробаченні 2007 потрапив до музичного музею ABBA The Museum, де на честь 60-річчя конкурсу пройшла інтерактивна виставка Good evening Europe!

Сердючка у фіналі конкурсу набрала 235 балів і поступилася першим місцем тільки одній конкурсантці — Марії Шеріфович, яка виконала популярну пісню Molitva (Сербія). Номер Марії зараз набрав на платформі YouTube 24 млн переглядів. А відео Сердючки — 45 млн.

Скандал на Євробаченні 2007: Сердючка

Після оголошення результатів, коли Вєрка Сердючка посіла друге місце, у пісні з назвою Dansing Lasha Tumbai частина людей почула фразу: I want you to see — Russia goodbye! (Я хочу тебе бачити — Росіє, до побачення!).

На той час це викликало вкрай негативну реакцію на пісню з російського боку. Сам Андрій Данилко тоді спростовував цю інформацію і зазначав, що Лаша тумбай — це лише словосполучення монгольською мовою.

Однак у 2022 році Андрій Данилко змінив слова у пісні з Lasha Tumbai на Russia goodbye.

Не менш сильним виявився виступ української співачки Alyosha та британської виконавиці Ребекки Фергюсон. Читай про історію створення фантастичного номера.

До речі, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон. У нас цікаво!