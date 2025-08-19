Обладатель колец возвращает любимых персонажей: первые подробности

Ключевые персонажи Гэндальф и Фродо вернутся в следующем фильме франшизы Властелин колец: Охота на Голлума, режиссером которого станет Энди Серкис. Эту информацию подтвердил актёр Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа в оригинальной трилогии.

На мероприятии For Love of Fantasy в Лондоне Маккеллен поделился некоторыми деталями, отметив, что в новом фильме будут персонажи по имени Фродо и Гэндальф.

Однако он не уточнил, исполнят ли именно он и Элайджа Вуд снова эти роли. Об этом сообщает EW.

Новый Властелин колец: детали

Съёмки фильма должны начаться в мае 2026 года. Режиссерское кресло займет Энди Серкис, который также снова сыграет Голлума, являющегося центральной фигурой новой ленты.

Новость о возвращении любимых персонажей вызвала значительный интерес среди поклонников вселенной Средиземья.

Что известно о сюжете фильма Властелин колец: Охота на Голлума

Фильм Властелин колец: Охота на Голлума является частью новой серии фильмов, которые кинокомпания Warner Bros. Pictures разрабатывает по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина. Продюсером проекта выступит Питер Джексон, работавший над оригинальной трилогией Властелин колец и Хоббит.

Лента расскажет о событиях, происходивших между оригинальной трилогией и Хоббитом, сосредоточившись на Голлуме.

Детали сюжета пока держатся в секрете, но название Охота на Голлума указывает на то, что сюжет будет вращаться вокруг поисков этого существа.

Режиссёром фильма стал Энди Серкис, который не только исполнил роль Голлума с помощью технологии motion-capture, но и известен как режиссёр фильмов Маугли: Легенда джунглей и Веном 2: Карнаж.

Его опыт работы с толкиновской вселенной и уникальный подход к персонажу Голлума обещают захватывающее путешествие для зрителей.

