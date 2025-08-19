Володар перснів повертає улюблених персонажів: перші подробиці

Ключові персонажі Гандальф та Фродо повернуться у наступному фільмі франшизи Володар перснів: Полювання на Ґоллума, режисером якого стане Енді Серкіс. Цю інформацію підтвердив актор Ієн Маккеллен, який зіграв Гандальфа в оригінальній трилогії.

На заході For Love of Fantasy в Лондоні Маккеллен поділився деякими деталями, зазначивши, що у новому фільмі будуть персонажі на ім’я Фродо і Гандальф.

Однак, він не уточнив, чи саме він та Елайджа Вуд знову виконають ці ролі. Про це повідомляє EW.

Новий Володар перснів: деталі

Зйомки фільму мають розпочатися у травні 2026 року. Режисерське крісло займе Енді Серкіс, який також знову зіграє Ґоллума, що є центральною фігурою нової стрічки.

Новина про повернення улюблених персонажів викликала значний інтерес серед шанувальників всесвіту Середзем’я.

Що відомо про сюжет фільму Володар перснів: Полювання на Ґоллума

Фільм Володар перснів: Полювання на Ґоллума є частиною нової серії фільмів, які кінокомпанія Warner Bros. Pictures розробляє за мотивами творів Дж. Р. Р. Толкіна. Продюсером проекту виступить Пітер Джексон, який працював над оригінальною трилогією Володар перснів та Хоббіт.

Стрічка розповість про події, що відбувалися між оригінальною трилогією та Хоббітом, зосередившись на Ґоллумі.

Деталі сюжету наразі тримаються в секреті, але назва Полювання на Ґоллума вказує на те, що сюжет буде обертатися навколо пошуків цієї істоти.

Режисером фільму став Енді Серкіс, який не лише виконав роль Ґоллума за допомогою технології motion-capture, але й відомий як режисер фільмів Мауглі: Легенда джунглів та Веном 2: Карнаж.

Його досвід роботи з Толкіновим всесвітом та унікальний підхід до персонажа Ґоллума обіцяють захопливу подорож для глядачів.

Головне фото: Скриншот.

