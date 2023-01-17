ВліпиЗаПеремогу: мотивационное видео о тех, кто помогает и для тех, кто хочет это делать

Украинское общество сегодня — это сообщество волонтеров, которые так или иначе помогают ВСУ и нашему войску, приближают нашу страну к победе.

Организаторы благотворительных кампаний, военные, политики или даже те, кто просто зарабатывает на том, что умеет делать — все эти люди делают то, что зависит именно от них, тем самым нанося врагу сокрушительные удары.

Молодежная инициатива Вліпи за себе представила мотивационное видео, где главными героями стали украинские звезды, политики и просто обычные люди. Главной целью ролика стала поддержка всего волонтерского движения страны и профессионального общественного движения.

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Тарас Тополя, Василий Байдак, Валерия Ежова — 11-летняя девочка, которая игрой в шахматы собирает средства для ВСУ, — Виталий Шабунин и другие — стали главными героями видео.

Режиссером ролика выступил Любомир Левицкий: он с начала полномасштабного вторжения активно участвует в волонтерских проектах, также поддерживает военных и снимает документальное кино об Украине.

— Мы построим новую Украину не соглашением со страхами, а победой над ними. Проект #ВліпиЗаСебе именно о таких украинцах и украинках. Смелых жить дальше. Смелые строить новую жизнь. Смелых объединить сегодня весь мир вокруг идеи свободы и демократии, — комментирует режиссер.

Проект ценен тем, что вдохновляет других. Наши герои подзаряжают, вдохновляют и вызывают уважение. Мы все сейчас вместе в этом процессе помощи. Мы — украинцы!

Директор Goglobal Татьяна Коврига также отмечает, что целью такого видео было напомнить каждому украинцу, что победа состоит из сотен маленьких дел каждого из нас.

— Наша цель — напомнить, что война продолжается, и каждый из нас может внести свой вклад в Победу: влепить за себя и свое будущее. У нас одна мечта на всех и мы делаем все, чтобы она сбылась: каждый на своем месте. Каждый из нас боец. И каждый — фронт.

Для того чтобы стать волонтером — многого не нужно. Пошаговую инструкцию и советы, как ты можешь стать полезным для общества Украины, мы писали в нашем другом материале.

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