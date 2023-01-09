Интервью
Эксклюзив

Ждать чего-то взамен — это не о волонтерстве. Фронтвумен OY Sound System Виктория Родько о творчестве, Нацотборе и помощи военным

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 января 2023, 19:00
Вікторія Родько: інтерв’ю про волонтерство та творчість OY Sound System
Фото: Instagram

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