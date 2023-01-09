Ждать чего-то взамен — это не о волонтерстве. Фронтвумен OY Sound System Виктория Родько о творчестве, Нацотборе и помощи военным

Виктория Родько — фронтвумен группы OY Sound System. В своем творчестве группа использует жанр электронной музыки, активно развивающийся в мире. OY Sound System принимала участие в Нацотборе на Евровидение с песней Ой тужу, которая понравились многим украинцам.

Виктория активно занимается волонтерской деятельностью вместе со штабом Женского ветеранского движения, проводит фитнес-марафоны, с помощью которых собирает средства на помощь ВСУ. А в начале полномасштабного вторжения эвакуировала людей из Киева.

Вікна поговорили с Викторией Родько о волонтерстве, фитнес-марафонах и планах на творчество.

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О подготовке к Нацотбору и творчестве

— Как проходила подготовка к Нацотбору? Сложно ли было сочетать волонтерство и подготовку?

— Так сложилось, что именно перед началом отбора я закрыла запрос, который у меня был. Я собираю средства для военных с помощью фитнес-марафонов. Мы собирали на машину для военных. В тот момент собрали 20 000 грн, я сразу перевела средства.

Началась подготовка к Нацотбору. Так что это не мешало, и было несложно. Сейчас после Нацотбора я буду возобновлять сборы.

— Сложно ли вам писать песни во время войны? Ведь некоторые артисты говорят, что переживали кризис и несколько месяцев ничего не могли писать.

— Песни писать не сложно, но была пауза.

Фокус внимания был смещен на волонтерство и помощь военным и гражданским.

В какой-то момент просто начали писать песни, и это сразу пошло. Все эмоции, которые мы сейчас испытываем, каждый выражает по-своему. Мы выражаем их в песнях.

— Какие у вас планы на творчество? В каком направлении хотели бы развиваться?

— Планы на творчество огромные, потому что у нас уже есть очень много материала, который писался “в ящик”, а сейчас есть желание и вдохновение показать это миру. Особенно после Нацотбора это стало очень актуальным, ведь возникла потребность от фанатов, людей, которые нас услышали и слушали до этого, чтобы мы еще больше показывали свою музыку.

Мы сейчас работаем над выпуском синглов. Хотим снять клип на песню, которая была на Нацотборе.

Направление остается то же — это та ниша, которая не занята. Мы считаем, что созданы для нее. Это этноэлектронная музыка.

Она сейчас очень активно развивается в мире, поэтому мы хотим, чтобы он услышал именно украинскую электронную музыку.

— С кем из украинских исполнителей вы хотели бы записать дуэт?

— Нет таких исполнителей, с которыми очень хотелось бы записать дуэт. Но мы открыты к любым предложениям, и, если это будет что-то интересное, мы только за.

Сейчас действительно то время, когда очень круто делать какие-то общие музыкальные произведения.

— Что вдохновило на написание песни для Нацотбора? Не сомневались ли вы еще между какими-то вариантами?

— Песня Ой тужу появилась на первом карантине. Это была экспериментальная история дистанционной работы. Мы просто сбрасывали друг другу демо версии, вокалы в Telegram, записывая на диктофон. Однако она не называлась Ой тужу. Не было какой-то четкой линии месседжа песни.

Это была крутая наработка, которую доделали и воплотили в жизнь во время войны. Потому что вайб этой песни четко подходит для всех украинцев сейчас.

Эта песня — тоска, которая своей музыкой и энергетикой дает человеку возможность понять, что любое негативное чувство, сложная эмоция может трансформироваться в мощную энергию.

Мы не сомневались. У нас было два варианта песен для Нацотбора. Вторая песня вышла недавно. Это Соловейко, но она легче и проще. Мы почувствовали, что Ой тужу — именно то, что мы хотим играть.

О фитнес-марафонах

— Вы провели уже не один марафон, благодаря которому собираете средства на помощь ВСУ. Как возникла эта мысль? Расскажите о целях марафона, на которые удалось собрать.

— Идея фитнес-марафонов, которыми я собираю средства для военных, появилась спонтанно. У меня была цель и желание помогать ребятам. Когда в Киеве уже не нужна была помощь гражданским, я поняла, что хочу дальше присоединяться к волонтерству.

Я уже тогда поняла, что сбор средств становится сложнее, потому что люди просто донатить устают. Поскольку я тренер и эта работа онлайн, я сделала такой проект, которым предоставляла и предоставляю людям услугу. Это также о мотивации, команде, поддержке, и так люди еще донатят на отдельные запросы.

Цель марафона — конкретные запросы. Не просто перевести средства какому-нибудь фонду.

У меня много знакомых военных, которым нужны конкретные вещи. К примеру, я собирала на машину, электромотобайки. Байк, пожалуй, был самым большим сбором.

Люди положительно реагируют, ведь они получают услугу и помогают военным. Уникальность этого марафона состоит в том, что я всегда до конца довожу сборы. Делаю отчеты, выставляю все сама.

Мне важна линия общения, чтобы люди чувствовали, что они приобщаются к великой миссии и помогают.

Марафоны еще будут, всегда есть на что собирать. Но следующий марафон будет немного трансформирован, скоро все об этом узнают.

— Вы занимаетесь спортом и ведете здоровый образ жизни. Удавалось ли сохранить эти привычки в начале вторжения и удается ли поддерживать сейчас?

— Я бы не сказала, что это удавалось поддерживать в начале полномасштабного вторжения. Мне кажется, что первые два месяца все мы питались как-нибудь. Мы не думали вообще о питании, спорте и т.д. Но в какой-то момент я поняла, что это поможет всегда быть в ресурсе.

Когда каждый человек в ресурсе, он может больше.

Потому я начала подтягивать людей, помогать им и, конечно, помогать самой себе. Я подключила спорт в свою жизнь и начала вести фитнес-марафоны, помогающие людям держаться сейчас. Даже чисто на физическом и гормональном уровне это возможность сбросить стресс, поддерживать себя в тонусе физически и психологически.

О волонтерстве

— Был ли у вас волонтерский опыт до полномасштабного вторжения? Сложно ли вам было осваиваться в волонтерском направлении?

— Волонтерского опыта до полномасштабного вторжения у меня не было.

Это не работа, которую нужно осваивать. Ты понимаешь в процессе, чем можешь быть полезным.

Для меня это не было так: “Я хочу стать волонтером”. Я просто поняла, что мне внутренне очень важно быть вовлеченной в процесс.

Так сложилось, что я стала волонтером. Я выполняла очень много разных задач. Миллионы задач, которые я даже представить не могла, что буду выполнять. Почему-то я была уверена, что могу это освоить и это будет полезным.

— Неоднократно говорили, что волонтерское движение в Украине самое сильное. По вашему мнению, в чем феномен украинских волонтеров?

— Украинское волонтерство — это действительно феномен. Я с этим согласна. Мы помогаем, не ожидая ничего взамен. Помогаем, чем можем. Это такое сплочение и патриотизм. Люди, которые просто идут вперед, не видят никаких препятствий, хотят больше, больше и больше. И получают от этого эмоциональный фидбек.

Мне кажется, если ты идешь в волонтерство и ожидаешь что-то получить взамен, тогда это не совсем о волонтерстве.

Когда ты идешь помогать и это твое искреннее стремление, вот это, кажется, самое сильное, что мы можем сделать. Это и отличает нас от волонтерства в мире.

Как известно, волонтеры делали какие-то невероятные вещи, доставали все, что нужно военным. Это такая поддержка, мне кажется, которой нет нигде.

— Можете ли вы поделиться историей, которая вас поразила во время волонтерства?

— Это было начало марта. Я уже начала эвакуировать людей из Киева. Моя подруга попросила помочь одной семье. Это была мать, бабушка и двое детей. Они все время сидели в подвале до тех пор, пока я их не вывезла.

На следующий день “прилетело” в их дом. В тот момент я почувствовала, что делаю что-то большое. Почувствовала, что каким-то образом спасла жизнь этим людям. Они были так благодарны, что это было видно по глазам.

Тогда я почувствовала, что могу еще больше. Вот это самая большая история, которая меня поразила.

— Что можете посоветовать людям, желающим заниматься волонтерством?

— Я бы не сказала, что это советы. Просто хочу сказать, что человек может быть волонтером и может помогать, не находясь физически в зоне боевых действий. Человек может быть даже за границей. Но само участие — это уже большая помощь.

Было такое, что я по всему Киеву искала жгуты, их не было. Я была за рулем и имела ограниченное время. Был час, чтобы найти десять жгутов. Мои друзья, которые находились на Западе Украины, в тот момент, когда я была за рулем, нашли контакты, позвонили и забронировали жгуты. Я приехала, купила и доставила их, куда должна была.

Это о том, что не надо мериться, что волонтер — тот, кто собирает средства.

Волонтер — это человек, который помогает безвозмездно.

Быть приобщенным — это уже волонтерство. Каждый может найти в этом что-нибудь свое. Это может быть не только донат, но какая-то помощь контактами, например. Волонтером можно быть в любом направлении. Главное — желание, цель и понимание, для чего ты это делаешь.

— В чем сила украинцев?

— Сила украинцев в сплоченности, поддержке и патриотизме, который всегда был заложен в нашей крови, генах и ДНК. Я очень счастлива, что мы все 24 февраля обнаружили это в себе. Те, кто думал, что они не патриотичны, знают, что это патриотизм.

Это не просто слово, это — любовь к стране и желание в ней жить. Сила украинцев в несокрушимости, в том, что нам не страшно. Не страшно выполнять какие-либо задачи, искать, развиваться. Мы очень сильные и волевые.

Украинцы уже, наверное, тысячи раз доказывали, что нас не запугать никакими сложностями. Ранее украинские волонтеры в интервью откровенно рассказали о сложностях и мотивации помогать.

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