Ждать чего-то взамен — это не о волонтерстве. Фронтвумен OY Sound System Виктория Родько о творчестве, Нацотборе и помощи военным

Виктория Родько — фронтвумен группы OY Sound System. В своем творчестве группа использует жанр электронной музыки, активно развивающийся в мире. OY Sound System принимала участие в Нацотборе на Евровидение с песней Ой тужу, которая понравились многим украинцам.
Виктория активно занимается волонтерской деятельностью вместе со штабом Женского ветеранского движения, проводит фитнес-марафоны, с помощью которых собирает средства на помощь ВСУ. А в начале полномасштабного вторжения эвакуировала людей из Киева.
Вікна поговорили с Викторией Родько о волонтерстве, фитнес-марафонах и планах на творчество.
— Так сложилось, что именно перед началом отбора я закрыла запрос, который у меня был. Я собираю средства для военных с помощью фитнес-марафонов. Мы собирали на машину для военных. В тот момент собрали 20 000 грн, я сразу перевела средства.
Началась подготовка к Нацотбору. Так что это не мешало, и было несложно. Сейчас после Нацотбора я буду возобновлять сборы.
— Песни писать не сложно, но была пауза.
Фокус внимания был смещен на волонтерство и помощь военным и гражданским.
Фокус внимания был смещен на волонтерство и помощь военным и гражданским.
В какой-то момент просто начали писать песни, и это сразу пошло. Все эмоции, которые мы сейчас испытываем, каждый выражает по-своему. Мы выражаем их в песнях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ukrainian witch (@viktoria_rodko)
Публикация от Ukrainian witch (@viktoria_rodko)
— Планы на творчество огромные, потому что у нас уже есть очень много материала, который писался “в ящик”, а сейчас есть желание и вдохновение показать это миру. Особенно после Нацотбора это стало очень актуальным, ведь возникла потребность от фанатов, людей, которые нас услышали и слушали до этого, чтобы мы еще больше показывали свою музыку.
Мы сейчас работаем над выпуском синглов. Хотим снять клип на песню, которая была на Нацотборе.
Направление остается то же — это та ниша, которая не занята. Мы считаем, что созданы для нее. Это этноэлектронная музыка.
Направление остается то же — это та ниша, которая не занята. Мы считаем, что созданы для нее. Это этноэлектронная музыка.
Она сейчас очень активно развивается в мире, поэтому мы хотим, чтобы он услышал именно украинскую электронную музыку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oy Sound System (@oysoundsystem)
Публикация от Oy Sound System (@oysoundsystem)
— Нет таких исполнителей, с которыми очень хотелось бы записать дуэт. Но мы открыты к любым предложениям, и, если это будет что-то интересное, мы только за.
Сейчас действительно то время, когда очень круто делать какие-то общие музыкальные произведения.
Сейчас действительно то время, когда очень круто делать какие-то общие музыкальные произведения.
— Песня Ой тужу появилась на первом карантине. Это была экспериментальная история дистанционной работы. Мы просто сбрасывали друг другу демо версии, вокалы в Telegram, записывая на диктофон. Однако она не называлась Ой тужу. Не было какой-то четкой линии месседжа песни.
Это была крутая наработка, которую доделали и воплотили в жизнь во время войны. Потому что вайб этой песни четко подходит для всех украинцев сейчас.
Это была крутая наработка, которую доделали и воплотили в жизнь во время войны. Потому что вайб этой песни четко подходит для всех украинцев сейчас.
Эта песня — тоска, которая своей музыкой и энергетикой дает человеку возможность понять, что любое негативное чувство, сложная эмоция может трансформироваться в мощную энергию.
Мы не сомневались. У нас было два варианта песен для Нацотбора. Вторая песня вышла недавно. Это Соловейко, но она легче и проще. Мы почувствовали, что Ой тужу — именно то, что мы хотим играть.
— Идея фитнес-марафонов, которыми я собираю средства для военных, появилась спонтанно. У меня была цель и желание помогать ребятам. Когда в Киеве уже не нужна была помощь гражданским, я поняла, что хочу дальше присоединяться к волонтерству.
Я уже тогда поняла, что сбор средств становится сложнее, потому что люди просто донатить устают. Поскольку я тренер и эта работа онлайн, я сделала такой проект, которым предоставляла и предоставляю людям услугу. Это также о мотивации, команде, поддержке, и так люди еще донатят на отдельные запросы.
Цель марафона — конкретные запросы. Не просто перевести средства какому-нибудь фонду.
Цель марафона — конкретные запросы. Не просто перевести средства какому-нибудь фонду.
У меня много знакомых военных, которым нужны конкретные вещи. К примеру, я собирала на машину, электромотобайки. Байк, пожалуй, был самым большим сбором.
Люди положительно реагируют, ведь они получают услугу и помогают военным. Уникальность этого марафона состоит в том, что я всегда до конца довожу сборы. Делаю отчеты, выставляю все сама.
Мне важна линия общения, чтобы люди чувствовали, что они приобщаются к великой миссии и помогают.
Мне важна линия общения, чтобы люди чувствовали, что они приобщаются к великой миссии и помогают.
Марафоны еще будут, всегда есть на что собирать. Но следующий марафон будет немного трансформирован, скоро все об этом узнают.
— Я бы не сказала, что это удавалось поддерживать в начале полномасштабного вторжения. Мне кажется, что первые два месяца все мы питались как-нибудь. Мы не думали вообще о питании, спорте и т.д. Но в какой-то момент я поняла, что это поможет всегда быть в ресурсе.
Когда каждый человек в ресурсе, он может больше.
Когда каждый человек в ресурсе, он может больше.
Потому я начала подтягивать людей, помогать им и, конечно, помогать самой себе. Я подключила спорт в свою жизнь и начала вести фитнес-марафоны, помогающие людям держаться сейчас. Даже чисто на физическом и гормональном уровне это возможность сбросить стресс, поддерживать себя в тонусе физически и психологически.
— Волонтерского опыта до полномасштабного вторжения у меня не было.
Это не работа, которую нужно осваивать. Ты понимаешь в процессе, чем можешь быть полезным.
Это не работа, которую нужно осваивать. Ты понимаешь в процессе, чем можешь быть полезным.
Для меня это не было так: “Я хочу стать волонтером”. Я просто поняла, что мне внутренне очень важно быть вовлеченной в процесс.
Так сложилось, что я стала волонтером. Я выполняла очень много разных задач. Миллионы задач, которые я даже представить не могла, что буду выполнять. Почему-то я была уверена, что могу это освоить и это будет полезным.
— Украинское волонтерство — это действительно феномен. Я с этим согласна. Мы помогаем, не ожидая ничего взамен. Помогаем, чем можем. Это такое сплочение и патриотизм. Люди, которые просто идут вперед, не видят никаких препятствий, хотят больше, больше и больше. И получают от этого эмоциональный фидбек.
Мне кажется, если ты идешь в волонтерство и ожидаешь что-то получить взамен, тогда это не совсем о волонтерстве.
Мне кажется, если ты идешь в волонтерство и ожидаешь что-то получить взамен, тогда это не совсем о волонтерстве.
Когда ты идешь помогать и это твое искреннее стремление, вот это, кажется, самое сильное, что мы можем сделать. Это и отличает нас от волонтерства в мире.
Как известно, волонтеры делали какие-то невероятные вещи, доставали все, что нужно военным. Это такая поддержка, мне кажется, которой нет нигде.
— Это было начало марта. Я уже начала эвакуировать людей из Киева. Моя подруга попросила помочь одной семье. Это была мать, бабушка и двое детей. Они все время сидели в подвале до тех пор, пока я их не вывезла.
На следующий день “прилетело” в их дом. В тот момент я почувствовала, что делаю что-то большое. Почувствовала, что каким-то образом спасла жизнь этим людям. Они были так благодарны, что это было видно по глазам.
Тогда я почувствовала, что могу еще больше. Вот это самая большая история, которая меня поразила.
— Я бы не сказала, что это советы. Просто хочу сказать, что человек может быть волонтером и может помогать, не находясь физически в зоне боевых действий. Человек может быть даже за границей. Но само участие — это уже большая помощь.
Было такое, что я по всему Киеву искала жгуты, их не было. Я была за рулем и имела ограниченное время. Был час, чтобы найти десять жгутов. Мои друзья, которые находились на Западе Украины, в тот момент, когда я была за рулем, нашли контакты, позвонили и забронировали жгуты. Я приехала, купила и доставила их, куда должна была.
Это о том, что не надо мериться, что волонтер — тот, кто собирает средства.
Волонтер — это человек, который помогает безвозмездно.
Волонтер — это человек, который помогает безвозмездно.
Быть приобщенным — это уже волонтерство. Каждый может найти в этом что-нибудь свое. Это может быть не только донат, но какая-то помощь контактами, например. Волонтером можно быть в любом направлении. Главное — желание, цель и понимание, для чего ты это делаешь.
— Сила украинцев в сплоченности, поддержке и патриотизме, который всегда был заложен в нашей крови, генах и ДНК. Я очень счастлива, что мы все 24 февраля обнаружили это в себе. Те, кто думал, что они не патриотичны, знают, что это патриотизм.
Это не просто слово, это — любовь к стране и желание в ней жить. Сила украинцев в несокрушимости, в том, что нам не страшно. Не страшно выполнять какие-либо задачи, искать, развиваться. Мы очень сильные и волевые.
Украинцы уже, наверное, тысячи раз доказывали, что нас не запугать никакими сложностями. Ранее украинские волонтеры в интервью откровенно рассказали о сложностях и мотивации помогать.
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