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Чекати чогось натомість — це не про волонтерство. Фронтвумен OY Sound System Вікторія Родько про творчість, Нацвідбір та допомогу військовим

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Січня 2023, 19:00
Вікторія Родько: інтерв’ю про волонтерство та творчість OY Sound System
Фото: Instagram

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Чекати чогось натомість — це не про волонтерство. Фронтвумен OY Sound System Вікторія Родько про творчість, Нацвідбір та допомогу військовим
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