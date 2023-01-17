ВліпиЗаПеремогу: мотиваційне відео про тих, хто допомагає та тим, хто хоче це робити

Українське суспільство сьогодні — це спільнота волонтерів, які так чи інакше допомагають ЗСУ та нашому війську й наближають країну до перемоги.

Організатори благодійних кампаній, військові, політики, чи навіть ті, хто просто заробляє на тому, що вміє робити — всі ці люди роблять те, що залежить саме від них, тим самим завдаючи ворогу нищівних ударів.

Молодіжка ініціатива Вліпи за себе презентувала мотиваційне відео, де головними героями стали українські зірки, політики та просто звичайні люди. Головною метою ролика стала підтримка усього волонтерського руху країни та нашого професійного громадського руху.

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Тарас Тополя, Василь Байдак, Валерія Єжова — 11 річна дівчинка, яка грою в шахи збирає кошти для ЗСУ, — Віталій Шабунін та інші — стали головними героями відео.

Режисером ролика виступив Любомир Левицький: він від початку повномасштабного вторгнення бере активну участь у волонтерських проектах, також підтримує військових й знімає документальне кіно про Україну.

— Ми збудуємо нову Україну не угодою зі страхами, а перемогою над ними. Проект #ВліпиЗаСебе саме про таких українців та українок. Сміливих жити далі. Сміливих будувати нове життя. Сміливих об’єднати сьогодні весь світ навколо ідеї свободи та демократії, — коментує режисер.

Проект цінний тим, що надихає інших. Наші герої заряджають, надихають та викликають повагу. Ми всі зараз разом у цьому процесі допомоги. Ми — українці!

Директорка Goglobal Тетяна Коврига також зазначає, що метою такого відео було нагадати кожному українцю, що перемога складається з сотень маленьких справ кожного з нас.

— Наша мета — нагадати, що війна триває, і кожен з нас може зробити свій внесок у Перемогу: вліпити за себе та своє майбутнє. У нас одна мрія на всіх і ми робимо все, аби вона здійснилась: кожен на своєму місці. Кожен з нас боєць. І кожен — фронт.