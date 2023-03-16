Одна из лучших документалок о войне? Рецензия на фильм Жизнь на грани и в чем сходство с Дюнкерком

16 марта в украинский прокат выходит документальная лента Жизнь на грани. Ее режиссером выступил Павел Пелешок, а продюсером Юрий Иванишин. Это ветераны и собратья, получившие в 2016 году номинацию на Оскар как Лучший документальный полнометражный фильм.
Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел фильм и считает, что это одна из лучших документальных работ, освещающих российско-украинскую войну.
Жизнь на грани имеет довольно оригинальную структуру и охватывает три периода в жизни главных героев и авторов.
Украинская документалистика уже выделяется среди мировой тем, что авторами картин являются непосредственно герои, которые воевали или помогали украинской армии на фронте.
Однако Жизнь на грани отличается еще и очень сильной концепцией. В целом фильм работает на трех серьезных смысловых уровнях: общественно-исторический, временной и кинематографический. О каждом из них следует говорить отдельно.
Общественно-исторический аспект фильма, прежде всего, документирует события, навсегда изменившие Украину и украинцев: Революция Достоинства, расстрел Небесной сотни, оккупация Крыма, начало войны на Донбассе и т. д.
Пелешок показывает на собственном примере, как менялось мировоззрение обычного украинца, как исторические события возрождали национальную идентичность и изменили ее навсегда.
Майдан разжег огонь в сердцах людей, и с этим огнем самые смелые добровольцы отправились защищать государство.
Майдан разжег огонь в сердцах людей, и с этим огнем самые смелые добровольцы отправились защищать государство.
На этом уровне лента показывает, какой огромный путь страна преодолела с 2013 года, который уже кажется чем-то очень далеким.
Наиболее ярко это подчеркивается в словах режиссера, который уже не может вспомнить себя до 2013 года — именно тогда зародилась его нынешняя идентичность.
Документальное изображение событий Майдана и начала российско-украинской войны служит важным историческим экскурсом, особенно важным для иностранцев.
Документальное изображение событий Майдана и начала российско-украинской войны служит важным историческим экскурсом, особенно важным для иностранцев.
Жизнь на грани подробно освещает причинно-следственные связи и должна показать зарубежным зрителям, что эта война началась еще на баррикадах Майдана и в драках с силовиками.
Украинцам же лента в очередной раз напомнит о собственном героизме и огромных потерях, которые понес наш народ за это время.
Временной аспект ленты не менее интересен. В 2017 году Кристофер Нолан показал миру свой военный фильм Дюнкерк, где изучал феномен времени и как на его восприятие влияет война.
Жизнь на грани делает что-то похожее, однако достигает своей цели без эффектов, большого бюджета и массовки. Пелешок показывает условность восприятия времени, его вычурность и безапелляционность.
Жизнь на грани делает что-то похожее, однако достигает своей цели без эффектов, большого бюджета и массовки. Пелешок показывает условность восприятия времени, его вычурность и безапелляционность.
Так, на войне для бойцов времени как будто совсем нет — есть только здесь и сейчас. В гражданской жизни время начинает слоиться и дробиться — вспоминается прошлое, появляется образ будущего, остается тревожное здесь и сейчас, где война не заканчивается никогда.
Все это приводит к очень интересным рифмам, которых в ленте достаточно много. Например, увлечение Павла автомобилями и гонками, заявленное еще в сегменте ленты с евротуром в 2013 году, война искажает.
Он отправляется в уникальную “раллийную гонку”, чтобы проверить и задокументировать события на границах Украины в начале 2014 года, когда на Востоке уже появились российские террористы.
Главной же рифмой в ленте выступают два путешествия в Европу в 2013 и 2021 годах.
Главной же рифмой в ленте выступают два путешествия в Европу в 2013 и 2021 годах.
На кинематографическом уровне Жизнь на грани также воплощена очень интересно. Главные герои являются продюсерами, поэтому совершенно не чужды индустрии, однако история и война заставляет их сменить профиль.
Однако кино из их жизни не исчезает, а мутирует сначала в онлайн-трансляции Революции Достоинства, а затем во множество документальных съемок войны и боевых действий.
Гражданская профессия не просто помогает документировать агрессивную реальность, но и помогает ее изменять. Ведь, попав на фронт, Павел и Юрий сразу начинают использовать навыки для аэроразведки.
Лента становится не только о войне, времени, но и о кино и его невероятной силе в наше время. Недаром одной из важных локаций являются Канны 2021, всего за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.
Лента становится не только о войне, времени, но и о кино и его невероятной силе в наше время. Недаром одной из важных локаций являются Канны 2021, всего за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.
Лента поражает еще многослойным саспенсом — за героев автоматически переживаешь, потому что им приходится проходить сверхсложные события в 2013, 2014 или 2015 годах.
Каннская линия 2021 года тоже заставляет переживать, ведь понимаешь, что в судьбы героев, только что вернувшихся в гражданскую жизнь, всего за несколько месяцев снова ворвется война. На этот раз она не обойдет никого из украинцев.
Жизнь на грани — очень мощный фильм, ценность которого высока для украинцев в возможности проследить свой путь за почти десять последних лет, взглянуть на себя со стороны и отрефлексировать разницу.
Для иностранцев фильм станет очень грамотно рассказанной историей о силе украинского народа и его воле к победе.
Для иностранцев фильм станет очень грамотно рассказанной историей о силе украинского народа и его воле к победе.
Это мощное высказывание о войне и о том, как она трансформирует человека. Это кино о героях, защищающих страну от врага. Это кино о причудливости времени и его восприятии. Это кино о значимости и огромной силе кинематографа.
Поэтому его следует смотреть, пересматривать и говорить о нем. И, пожалуй, сейчас это важно как никогда. Так как именно такое кино должно выигрывать на Оскаре, а не страдания российских оппозиционеров.
Об украинской борьбе сняли еще один фильм, достойный твоего внимания — это фильм Год Дмитрия Комарова. Просмотреть ленту можешь в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.