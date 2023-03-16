16 марта в украинский прокат выходит документальная лента Жизнь на грани. Ее режиссером выступил Павел Пелешок, а продюсером Юрий Иванишин. Это ветераны и собратья, получившие в 2016 году номинацию на Оскар как Лучший документальный полнометражный фильм.

Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел фильм и считает, что это одна из лучших документальных работ, освещающих российско-украинскую войну.

Структура и оригинальность ленты Жизнь на грани

Жизнь на грани имеет довольно оригинальную структуру и охватывает три периода в жизни главных героев и авторов.

Сейчас также смотрят

Первый рассказывает о путешествии по Европе Павла и Юрия осенью 2013 года. Второй — последовательный рассказ о войне, которая для героев началась еще в 2013 году с началом Евромайдана и Революции Достоинства. Третий проходит в октябре 2021 года в Каннах, куда Павел и Юрий поехали презентовать свою анимацию.

Украинская документалистика уже выделяется среди мировой тем, что авторами картин являются непосредственно герои, которые воевали или помогали украинской армии на фронте.

Однако Жизнь на грани отличается еще и очень сильной концепцией. В целом фильм работает на трех серьезных смысловых уровнях: общественно-исторический, временной и кинематографический. О каждом из них следует говорить отдельно.

Общественно-исторический аспект фильма, прежде всего, документирует события, навсегда изменившие Украину и украинцев: Революция Достоинства, расстрел Небесной сотни, оккупация Крыма, начало войны на Донбассе и т. д.

Пелешок показывает на собственном примере, как менялось мировоззрение обычного украинца, как исторические события возрождали национальную идентичность и изменили ее навсегда.

Майдан разжег огонь в сердцах людей, и с этим огнем самые смелые добровольцы отправились защищать государство.

Одна из лучших документалок о войне? Рецензия на фильм Жизнь на грани и в чем сходство с Дюнкерком / 3 Фотографии

На этом уровне лента показывает, какой огромный путь страна преодолела с 2013 года, который уже кажется чем-то очень далеким.

Наиболее ярко это подчеркивается в словах режиссера, который уже не может вспомнить себя до 2013 года — именно тогда зародилась его нынешняя идентичность.

Документальное изображение событий Майдана и начала российско-украинской войны служит важным историческим экскурсом, особенно важным для иностранцев.

Жизнь на грани подробно освещает причинно-следственные связи и должна показать зарубежным зрителям, что эта война началась еще на баррикадах Майдана и в драках с силовиками.

Украинцам же лента в очередной раз напомнит о собственном героизме и огромных потерях, которые понес наш народ за это время.

Превзошли Нолана? Как режиссеры показали время

Временной аспект ленты не менее интересен. В 2017 году Кристофер Нолан показал миру свой военный фильм Дюнкерк, где изучал феномен времени и как на его восприятие влияет война.

Жизнь на грани делает что-то похожее, однако достигает своей цели без эффектов, большого бюджета и массовки. Пелешок показывает условность восприятия времени, его вычурность и безапелляционность.

Так, на войне для бойцов времени как будто совсем нет — есть только здесь и сейчас. В гражданской жизни время начинает слоиться и дробиться — вспоминается прошлое, появляется образ будущего, остается тревожное здесь и сейчас, где война не заканчивается никогда.

Сюжет фильма

Все это приводит к очень интересным рифмам, которых в ленте достаточно много. Например, увлечение Павла автомобилями и гонками, заявленное еще в сегменте ленты с евротуром в 2013 году, война искажает.

Он отправляется в уникальную “раллийную гонку”, чтобы проверить и задокументировать события на границах Украины в начале 2014 года, когда на Востоке уже появились российские террористы.

Главной же рифмой в ленте выступают два путешествия в Европу в 2013 и 2021 годах.

На кинематографическом уровне Жизнь на грани также воплощена очень интересно. Главные герои являются продюсерами, поэтому совершенно не чужды индустрии, однако история и война заставляет их сменить профиль.

Однако кино из их жизни не исчезает, а мутирует сначала в онлайн-трансляции Революции Достоинства, а затем во множество документальных съемок войны и боевых действий.

Гражданская профессия не просто помогает документировать агрессивную реальность, но и помогает ее изменять. Ведь, попав на фронт, Павел и Юрий сразу начинают использовать навыки для аэроразведки.

Лента становится не только о войне, времени, но и о кино и его невероятной силе в наше время. Недаром одной из важных локаций являются Канны 2021, всего за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.

Лента поражает еще многослойным саспенсом — за героев автоматически переживаешь, потому что им приходится проходить сверхсложные события в 2013, 2014 или 2015 годах.

Каннская линия 2021 года тоже заставляет переживать, ведь понимаешь, что в судьбы героев, только что вернувшихся в гражданскую жизнь, всего за несколько месяцев снова ворвется война. На этот раз она не обойдет никого из украинцев.

Ценность документальной ленты Жизнь на грани

Жизнь на грани — очень мощный фильм, ценность которого высока для украинцев в возможности проследить свой путь за почти десять последних лет, взглянуть на себя со стороны и отрефлексировать разницу.

Для иностранцев фильм станет очень грамотно рассказанной историей о силе украинского народа и его воле к победе.

Это мощное высказывание о войне и о том, как она трансформирует человека. Это кино о героях, защищающих страну от врага. Это кино о причудливости времени и его восприятии. Это кино о значимости и огромной силе кинематографа.

Поэтому его следует смотреть, пересматривать и говорить о нем. И, пожалуй, сейчас это важно как никогда. Так как именно такое кино должно выигрывать на Оскаре, а не страдания российских оппозиционеров.

Об украинской борьбе сняли еще один фильм, достойный твоего внимания — это фильм Год Дмитрия Комарова. Просмотреть ленту можешь в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.