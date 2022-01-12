Я чуть с дивана не упала! Маремуха о силе гадания и сбывшемся пророчестве

Кому не хочется заглянуть в волшебное зеркало и увидеть свое будущее?

Финалистка второго сезона шоу Супермодель по-украински и телеведущая Виктория Маремуха рассказала о загадочных знаках в поисках жениха и силе гадания.

Зимний цикл гаданий начинается в канун Дня святой Екатерины 6 декабря.

Особо магическим праздником считается День Андрея Первозванного 13 декабря.

Помню, как когда-то гадали с сестрами на Андрея, и тень на стене от бумажки и свечи была в виде короны, — делится Виктория в своем Instagram.

Девушка сначала подумала, что ее женихом будет принц. Но скоро отвергла эту мысль.

Много лет спустя модель стала встречаться с французом по имени Луи.

Через полтора месяца романа он познакомил Викторию со своими родителями. Мама Луи заметила, что оба влюбленных имеют королевские имена.

Луи — сокращенно от имени Людовик (французский король Людовик 14-й Солнце), и Виктория — известная королева Англии, правившая в 19 веке.

Еще один странный случай произошел с Маремухой, когда она спала на новом месте. Некоторые верят, что сон не в своей постели способен показать жениха.

Мне было около 12-13 лет. За мной гнался волк в мужском подобии — оборотень, — рассказывает страшный сон Виктория.

Позже ее жених Луи сказал, что хочет себе набить на спине тату в виде волка.

Я чуть с дивана не упала! — комментирует модель.

Январь — тоже месяц, полный гаданий. Начинаются они на Сочельник шестого числа и заканчиваются в ночь перед Крещением (с 18 на 19 января).

Издавна в этот период девушки пытались узнать свою судьбу, потому что верили в магию праздничных дней.

А если ты хочешь быть увереннее в своих силах и без гадания, Виктория Маремуха рассказала, как полюбить себя и с чего начать менять жизнь к лучшему.