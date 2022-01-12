Я чуть с дивана не упала! Маремуха о силе гадания и сбывшемся пророчестве

Кому не хочется заглянуть в волшебное зеркало и увидеть свое будущее?
Финалистка второго сезона шоу Супермодель по-украински и телеведущая Виктория Маремуха рассказала о загадочных знаках в поисках жениха и силе гадания.
Зимний цикл гаданий начинается в канун Дня святой Екатерины 6 декабря.
Особо магическим праздником считается День Андрея Первозванного 13 декабря.
Помню, как когда-то гадали с сестрами на Андрея, и тень на стене от бумажки и свечи была в виде короны, — делится Виктория в своем Instagram.
Помню, как когда-то гадали с сестрами на Андрея, и тень на стене от бумажки и свечи была в виде короны, — делится Виктория в своем Instagram.
Девушка сначала подумала, что ее женихом будет принц. Но скоро отвергла эту мысль.
Много лет спустя модель стала встречаться с французом по имени Луи.
Через полтора месяца романа он познакомил Викторию со своими родителями. Мама Луи заметила, что оба влюбленных имеют королевские имена.
Луи — сокращенно от имени Людовик (французский король Людовик 14-й Солнце), и Виктория — известная королева Англии, правившая в 19 веке.
Еще один странный случай произошел с Маремухой, когда она спала на новом месте. Некоторые верят, что сон не в своей постели способен показать жениха.
Мне было около 12-13 лет. За мной гнался волк в мужском подобии — оборотень, — рассказывает страшный сон Виктория.
Мне было около 12-13 лет. За мной гнался волк в мужском подобии — оборотень, — рассказывает страшный сон Виктория.
Позже ее жених Луи сказал, что хочет себе набить на спине тату в виде волка.
Я чуть с дивана не упала! — комментирует модель.
Я чуть с дивана не упала! — комментирует модель.
Январь — тоже месяц, полный гаданий. Начинаются они на Сочельник шестого числа и заканчиваются в ночь перед Крещением (с 18 на 19 января).
Издавна в этот период девушки пытались узнать свою судьбу, потому что верили в магию праздничных дней.
А если ты хочешь быть увереннее в своих силах и без гадания, Виктория Маремуха рассказала, как полюбить себя и с чего начать менять жизнь к лучшему.