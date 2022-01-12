Я ледь з дивану не впала! Маремуха про силу ворожіння та здійснене пророцтво

Кому не хочеться зазирнути в магічне дзеркало і побачити своє майбутнє?

Фіналістка другого сезону шоу Супермодель по-українськи і телеведуча Вікторія Маремуха розповіла про загадкові знаки в пошуках нареченого та силу ворожіння.

Зимовий цикл гадань розпочинається напередодні Дня святої Катерини 6 грудня.

Особливо магічним святом вважається День Андрія Первозваного 13 грудня.

Пам‘ятаю, як колись ворожили із сестрами на Андрія, і тінь на стіні від папірця і свічки була у вигляді корони, — ділиться Вікторія у своєму Instagram.

Дівчина спочатку подумала, що її нареченим буде принц. Але скоро відкинула цю думку.

Багато років потому модель почала зустрічатися з французом на ім’я Луї.

Через півтора місяця роману він познайомив Вікторію зі своїми батьками. Мама Луї помітила, що обидва закоханих мають королівські імена.

Луї — скорочено від імені Людовік (французький король Людовік 14-ий Сонце), і Вікторія — відома королева Англії, яка правила у 19 столітті.

Ще один дивний випадок стався з Маремухою, коли вона спала на новому місці. Дехто вірить, що сон не у своєму ліжку здатен показати нареченого.

Мені було десь 12-13 років. За мною гнався вовк у чоловічій подобі — перевертень, — розповідає страшний сон Вікторія.

Згодом її наречений Луї сказав, що хоче собі набити на спині тату у вигляді вовка.

Я ледь з дивану не впала! — коментує модель.

Січень – також місяць, сповнений ворожінь. Починаються вони на Святвечір шостого числа і закінчуються в ніч перед Водохрещем (з 18 на 19 січня). Здавна в цей період дівчата намагалися дізнатися свою долю, бо вірили у магію святкових днів.

А якщо ти хочеш бути більш впевненою у своїх силах і без ворожіння, Вікторія Маремуха розповіла, як полюбити себе та з чого почати змінювати життя на краще.