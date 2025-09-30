Звезда сериала Все женщины ведьмы удалила грудные импланты

Сотни лет крупные корпорации и маркетинговые фишки насаждали женщинам по всему миру комплексы и неуверенность в себе. Ты “должна” выполнить тысячу пунктов в месяц, чтобы быть достойной внимания — говорят все эти рекламы.

Наконец эти времена уходят в небытие. Потому что просто быть уже достаточно. В настоящее время известные женщины стали откровенно рассказывать о том, как отказываются от адаптивок патриархального мира.

Звезда сериала Все женщины ведьмы Алисса Милано удалила грудные импланты. Больше об этом, рассказываем дальше в материале.

Все женщины ведьмы удалила грудные импланты

52-летняя Алисса Милано, известная воплощением героини Фиби Галливел в сериале Все женщины ведьмы, в своем Instagram сообщила, что решилась на операцию.

Она рассказала, что удалила грудные импланты и наконец-то отпустила тело, что никогда не было полностью ее.

— Я отпускаю тело, которое было сексуализировано, обиженно, которое, по моему мнению, было необходимо для меня, чтобы быть привлекательной и любимой, успешной, счастливой.

И при этом я надеюсь, что освобождаю свою дочь Беллу от тех же нездоровых требований.

Сегодня я любимая, женственная, привлекательная и успешная. Ничего из этого — не из-за моих имплантатов, — добавила актриса.

Она подчеркнула, что в осознании того, что она останется собой и без имплантов в груди делает ее невероятно свободной и счастливой.

— Я отпускаю то, что никогда не было моим, — резюмировала женщина.

