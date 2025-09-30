Зірка серіалу Всі жінки відьми видалила грудні імпланти

Сотні років великі корпорації та маркетингові фішки насаджували жінкам по всьому світу комплекси та невпевненість у собі. Ти “повинна” виконати тисячу пунктів за місяць, аби бути вартою уваги — кажуть всі ці реклами.

Нарешті ці часи відходять у небуття. Бо просто бути — уже достатньо. Нині відомі жінки почали відверто розповідати про те, як відмовляються від адаптивок патріархального світу.

Зірка серіалу Всі жінки відьми Алісса Мілано видалила грудні імпланти. Більше про це, розповідаємо далі у матеріалі.

Зірка Всі жінки відьми видалила грудні імпланти

52-річна Алісса Мілано, яка відома втіленням героїні Фібі Галлівел у серіалі Всі жінки відьми, у своєму Instagram повідомила, що наважилася на операцію.

Вона розповіла, що видалила грудні імпланти і нарешті відпустила тіло, що ніколи не було повністю її.

— Я відпускаю тіло, яке було сексуалізоване, ображене, яке, на мою думку, було необхідним для мене, щоб бути привабливою та коханою, успішною, щасливою.

І при цьому я сподіваюся, що звільняю свою доньку Беллу від тих самих нездорових вимог.

Сьогодні я кохана, жіночна, приваблива й успішна. Нічого з цього — не через мої імплантати, — додала акторка.

Вона наголосила, що в усвідомленні того, що вона залишиться собою і без імплантів у грудях робить її невимовно вільною та щасливою.

— Я відпускаю те, що ніколи не було моїм, — резюмувала жінка.

Нині жінки все частіше відмовляються і від приймання протизаплідних пігулок. З чим це повʼязано, читай в нашому іншому матеріалі.

