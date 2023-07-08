Лучше, чем в магазине! Простой рецепт приготовления шпрот в домашних условиях

Шпроты — это рыбная консервация, которая нравится многим. Но не все знают, что ее довольно несложно и сделать своими руками, а результат — невероятный. Ты сможешь такую рыбу использовать для различных закусок и бутербродов.
Подробнее о том, как приготовить шпроты в домашних условиях рассказали на сайте Shuba.
Прежде всего начнем с чая. Его необходимо заварить и оставить охлаждаться. И пока чай охлаждается — займемся рыбой. Ее необходимо почистить от голов, хвостов, а также убрать изнутри черную пленку, чтобы килька не была горькой.
Выложи рыбу на сковороду или в сотейник ровным слоем, залей чаем и добавь бульонный кубик.
Туда же необходимо добавить масло, накрыть крышкой и оставить на огне до закипания. Также на этом этапе нужно все посолить, поперчить и добавить лавровые листья.
После того как все закипело — убавь огонь до минимального. Оставь блюдо тушиться примерно на один час, до момента, пока вся жидкость не испарится.
Дай рыбе остыть, и все — шпроты готовы! Приятного аппетита!
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