Лучше, чем в магазине! Простой рецепт приготовления шпрот в домашних условиях

Шпроты — это рыбная консервация, которая нравится многим. Но не все знают, что ее довольно несложно и сделать своими руками, а результат — невероятный. Ты сможешь такую рыбу использовать для различных закусок и бутербродов.

Подробнее о том, как приготовить шпроты в домашних условиях рассказали на сайте Shuba.

Ингредиенты

1 кг кильки;

500 мл воды;

6 ч. л. черного чая без ароматизаторов;

200 мл растительного масла;

4 лавровых листа;

2 ст. л. черного молотого перца;

10 г перца горошком;

1 бульонный кубик.

Приготовление

Прежде всего начнем с чая. Его необходимо заварить и оставить охлаждаться. И пока чай охлаждается — займемся рыбой. Ее необходимо почистить от голов, хвостов, а также убрать изнутри черную пленку, чтобы килька не была горькой.

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Выложи рыбу на сковороду или в сотейник ровным слоем, залей чаем и добавь бульонный кубик.

Туда же необходимо добавить масло, накрыть крышкой и оставить на огне до закипания. Также на этом этапе нужно все посолить, поперчить и добавить лавровые листья.

После того как все закипело — убавь огонь до минимального. Оставь блюдо тушиться примерно на один час, до момента, пока вся жидкость не испарится.

Дай рыбе остыть, и все — шпроты готовы! Приятного аппетита!

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