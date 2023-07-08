Краще, ніж у магазині! Простий рецепт приготування шпротів у домашніх умовах

Шпроти — це рибна консервація, яка до вподоби багатьом. Та не всі знають, що її доволі нескладно зробити власноруч, а результат — неймовірний. Таку рибу ти зможеш використовувати для різних закусок та бутербродів.

Детальніше про те, як приготувати шпроти у домашніх умовах, розповіли на сайті Shuba.

Інгредієнти

1 кг кільки;

500 мл води;

6 ч. л. чорного чаю без ароматизаторів;

200 мл олії;

4 лаврових листи;

2 ст. л. чорного меленого перцю;

10 г перцю горошком;

1 бульйонний кубик.

Приготування

Передусім почнемо з чаю. Його необхідно заварити та залишити охолоджуватися. І поки чай охолоджується — займімося рибою. Її необхідно почистити від голів, хвостів, а також вибрати з середини чорну плівку, аби кілька не була гіркою.

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Туди ж необхідно додати олію, накрити кришкою і залишити на вогні до закипання. Також на цьому етапі потрібно посолити усе, поперчити й додати лаврові листки.

Після того, як усе закипіло — зменш вогонь до мінімального. Залиш страву тушкуватися приблизно на одну годину, до моменту, поки уся рідина не випарується.

Дай рибі охолонути, й усе — шпроти готові! Смачного!

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