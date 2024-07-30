Украину накроет мощная магнитная буря — Диденко рассказала, где ее ощутят сильнее всего

30 июля Украину накроют сильные магнитные бури с серьезной геоактивностью, рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что такая активность магнитного поля наблюдается крайне редко. Особенно уязвимы будут жители Киева. Подробнее о магнитных бурях 30 июля 2024 года и погодных условиях — далее в материале.

Магнитные бури 30 июля 2024 года: прогноз Натальи Диденко

Магнитные бури коснутся всех регионов Украины, но наиболее ощутимо будут проявляться в столице. Кроме сильных колебаний магнитного поля, в Киеве ожидается сильный северо-западный ветер и дождь с грозой. Температура воздуха — +24 градуса.

Учитывая серьезное влияние магнитной бури на здоровье некоторых людей, синоптик советует держать при себе лекарства от артериального давления и головной боли. Особенно это касается тех, кто обычно ощущает это влияние.

Что касается погоды, то 30 июля в Украине ожидается комфортная температура воздуха. В течение дня в южных регионах будет держаться +26…+29°C, в других областях — +22…+28°C.

Грозовые дожди пройдут в северных областях, в центральной части и частично в Харьковской области. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Также ожидается сильный ветер со штормовым порывом 15-20 метров в секунду. Проследить траекторию ветра можно на карте.

В течение недели осадков в Украине будет мало. Температура будет колебаться в пределах +25…+29°C, на юге и юго-востоке — +28…+33°C. Жара временно покинула пределы страны, поэтому некоторое время будет сохраняться свежая и прохладная погода.

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Сочетание сильного ветра и магнитных бурь может несколько влиять на сосуды и вызвать головную боль, поэтому следует держать рядом обезболивающие лекарства, добавляет Наталья Диденко.

А что ждать от колебаний магнитного поля Земли в последние дни июля, читай в нашем календаре магнитных бурь.

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