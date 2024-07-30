Україну накриє потужна магнітна буря — Діденко розповіла, де її відчують найсильніше

30 липня Україну накриють сильні магнітні бурі з серйозною геоактивністю, розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона додала, що така активність магнітного поля спостерігаються вкрай рідко. Особливо вразливими будуть жителі Києва. Детальніше про магнітні бурі 30 липня 2024 та погодні умови — далі в матеріалі.

Магнітні бурі 30 липня 2024: прогноз Наталії Діденко

Магнітні бурі торкнуться всіх регіонів України, але найвідчутніше проявлятимуться у столиці. Окрім сильних коливань магнітного поля, у Києві передбачається сильний північно-західний вітер та можливий дощ із грозою. Температура повітря — +24 градуси.

Враховуючи серйозний вплив магнітної бурі на здоров’я деяких людей, синоптикиня радить тримати при собі ліки проти артеріального тиску і головного болю. Особливо це стосується тих, хто зазвичай відчуває на собі цей вплив.

Щодо погоди, то 30 липня в Україні очікується комфортна температура повітря. Впродовж дня у південних регіонах триматиметься +26+29 °C, в інших областях — +22…+28°C.

Подекуди грозові дощі пройдуть у північних областях, у центральній частині та частково на Харківщині. На решті території переважатиме суха погода, каже Наталія Діденко.

Також очікується сильний вітер зі штормовими поривами 15-20 метрів за секунду. Прослідкувати траєкторію вітру можна на карті.

Впродовж тижня опадів в Україні буде мало. Температура коливатиметься в межах +25…+29°C, на півдні та південному сході — +28…+33°C. Спека тимчасово залишила межі країни, тому деякий час зберігатиметься свіжа та прохолодна погода.

Читати на тему Якою буде погода у серпні 2024, і чи чекати українцям на аномальну спеку Чи битиме температурні рекорди погода у серпні 2024 року — читай у матеріалі

Поєднання сильного вітру та магнітних бур може трохи впливати на судини й викликати головний біль, тож слід тримати поруч знеболювальні ліки, додає Діденко.

А чого очікувати від коливань магнітного поля Землі в останні дні липня, читай у нашому календарі магнітних бур.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.