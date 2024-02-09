Симптомы воспаления легких: какие бывают признаки и диагностика болезни

Воспаление легких или пневмония — воспалительный процесс, развивающийся в одном или даже в двух легких. Провоцируется вирусами, грибками или бактериями, которые под действием различных факторов начинают стремительно развиваться, провоцируя болезнь. Какие бывают симптомы воспаления легких и как его диагностируют — рассказываем в материале.
Типичными признаками воспаления легких являются следующие симптомы:
Возможно осложнение в виде плеврита — накопление избыточного количества жидкости в плевральной полости. Определенное количество этой жидкости в плевре является нормой и необходимо для плавного скольжения листьев плевры друг с другом при дыхании человека.
Но при возникновении лишней жидкости больной может ощущать боль во время дыхания в передних и боковых частях грудной клетки, которая отдает в шею и плечо.
К факторам, вызывающим пневмонию, врачи относят:
Прежде всего, что следует сделать — обратиться к врачу, чтобы он предварительно установил диагноз воспаления легких.
Пневмония диагностируется с помощью комплексных обследований, в которые входят:
После диагноза врач решает, как лечить воспаление легких на основе результатов анализов и показателей рентгенографии.
Наиболее распространенными методами лечения пневмонии являются:
Помни: если у тебя есть хотя бы несколько симптомов из перечисленных, которые не проходят в течение длительного промежутка времени, нужно обратиться к врачу.
Пневмония — неприятное заболевание, несвоевременное выявление которого может привести к тяжелым, а в отдельных случаях и фатальным последствиям. Не пренебрегай своим здоровьем и не откладывай лечение на потом.
Воспаление легких также является симптомом гемофильной инфекции, о которой мы писали ранее.
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