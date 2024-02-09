Симптомы воспаления легких: какие бывают признаки и диагностика болезни

Воспаление легких или пневмония — воспалительный процесс, развивающийся в одном или даже в двух легких. Провоцируется вирусами, грибками или бактериями, которые под действием различных факторов начинают стремительно развиваться, провоцируя болезнь. Какие бывают симптомы воспаления легких и как его диагностируют — рассказываем в материале.

Симптомы воспаления легких

Типичными признаками воспаления легких являются следующие симптомы:

высокая температура 38-40°C, но в некоторых случаях может колебаться на показателях от 37,1 до 37,5;

общая слабость;

утомляемость;

озноб;

сухой кашель, который со временем становится влажным со слизистой или гнойной мокротой;

осложненное дыхание;

бледность кожи в зоне носогубного треугольника;

повышенное потоотделение;

отсутствие аппетита.

Возможно осложнение в виде плеврита — накопление избыточного количества жидкости в плевральной полости. Определенное количество этой жидкости в плевре является нормой и необходимо для плавного скольжения листьев плевры друг с другом при дыхании человека.

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Но при возникновении лишней жидкости больной может ощущать боль во время дыхания в передних и боковых частях грудной клетки, которая отдает в шею и плечо.

Причины возникновения воспаления легких

К факторам, вызывающим пневмонию, врачи относят:

пневмококки, стрептококки и стафилококки — обычно основная причина развития воспаления;

осложнения после простуды, гриппа, риновирусных и аденовирусных инфекций;

грибковые инфекции;

гемофильная палочка, энтеробактерии, легионелла и другие грамотрицательные микроорганизмы.

Диагностика воспаления легких

Прежде всего, что следует сделать — обратиться к врачу, чтобы он предварительно установил диагноз воспаления легких.

Пневмония диагностируется с помощью комплексных обследований, в которые входят:

Рентгенография грудной клетки;

Физикальная диагностика – предполагает проверку на наличие характерных хрипов;

Лабораторная диагностика – проведение общего анализа крови, мочи и мокроты.

Лечение воспаления легких

После диагноза врач решает, как лечить воспаление легких на основе результатов анализов и показателей рентгенографии.

Наиболее распространенными методами лечения пневмонии являются:

Антибиотикотерапия. Антибиотики обязательны при пневмонии, потому что позволяют быстро ликвидировать очаг инфекции. Нужно начинать антибиотикотерапию как можно раньше, чтобы инфекция не распространилась дальше.

Симптоматическая терапия – устранение других симптомов заболевания. Это, как правило, жаропонижающие, антигистаминные, отхаркивающие и иммуностимулирующие лекарства.

Физиотерапия – назначается после устранения первичных признаков. Среди них: ингаляции, электрофорез и другие.

Помни: если у тебя есть хотя бы несколько симптомов из перечисленных, которые не проходят в течение длительного промежутка времени, нужно обратиться к врачу.

Пневмония — неприятное заболевание, несвоевременное выявление которого может привести к тяжелым, а в отдельных случаях и фатальным последствиям. Не пренебрегай своим здоровьем и не откладывай лечение на потом.

Воспаление легких также является симптомом гемофильной инфекции, о которой мы писали ранее.

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