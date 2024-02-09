Симптоми запалення легень: які бувають ознаки і діагностика хвороби

Запалення легень або пневмонія — запальний процес, який розвивається в одній або навіть у двох легенях. Провокується вірусами, грибками або бактеріями, які під дією різних чинників починають стрімко розвиватись, провокуючи хворобу. Які бувають симптоми запалення легень і як його діагностують — розповідаємо в матеріалі.
Типовими ознаками запалення легень є такі симптоми:
Можливе ускладнення у вигляді плевриту — накопичення надмірної кількості рідини у плевральній порожнині. Певна кількість цієї рідини в плеврі є нормою і необхідна для плавного сковзання листків плеври один з одним при диханні людини.
Але у разі виникнення зайвої рідини хворий може відчувати біль під час дихання в передніх і бічних частинах грудної клітки, що віддає у шию та плече.
До факторів, які викликають пневмонію, лікарі відносять:
Найперше, що слід зробити — це звернутись до лікаря, аби він попередньо встановив діагноз запалення легень.
Пневмонія діагностується за допомогою комплексних обстежень, до яких входять:
Після встановлення діагнозу лікар вирішує, як лікувати запалення легень на основі результатів аналізів та показників рентгенографії.
Найрозповсюдженішими методами лікування пневмонії є:
Пам’ятай: якщо маєш хоча б декілька симптомів із перелічених, які не проходять протягом довгого проміжку часу, потрібно звернутись до лікаря.
Пневмонія — неприємне захворювання, невчасне виявлення якого може призвести до тяжких, а в окремих випадках і фатальних наслідків. Не нехтуй своїм здоров’ям і не відкладай лікування на потім.
Запалення легенів також є симптомом гемофільної інфекції, про яку ми писали раніше.
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