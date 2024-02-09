Симптоми запалення легень: які бувають ознаки і діагностика хвороби

Запалення легень або пневмонія — запальний процес, який розвивається в одній або навіть у двох легенях. Провокується вірусами, грибками або бактеріями, які під дією різних чинників починають стрімко розвиватись, провокуючи хворобу. Які бувають симптоми запалення легень і як його діагностують — розповідаємо в матеріалі.

Симптоми запалення легень

Типовими ознаками запалення легень є такі симптоми:

висока температура 38-40°C, але в певних випадках може коливатись на показниках від 37,1 до 37,5;

загальна слабкість;

стомлюваність;

озноб;

сухий кашель, який з часом стає вологим зі слизуватим або гнійним мокротинням;

ускладнене дихання;

блідість шкіри в зоні носогубного трикутника;

підвищене потовиділення;

відсутність апетиту.

Можливе ускладнення у вигляді плевриту — накопичення надмірної кількості рідини у плевральній порожнині. Певна кількість цієї рідини в плеврі є нормою і необхідна для плавного сковзання листків плеври один з одним при диханні людини.

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Але у разі виникнення зайвої рідини хворий може відчувати біль під час дихання в передніх і бічних частинах грудної клітки, що віддає у шию та плече.

Причини виникнення запалення легень

До факторів, які викликають пневмонію, лікарі відносять:

пневмококи, стрептококи і стафілококи — зазвичай основна причина розвитку запалення;

ускладнення після застуді, грипі, риновірусних та аденовірусних інфекцій;

грибкові інфекції;

гемофільна паличка, ентеробактерії, легіонелла та інші грам-негативні мікроорганізми.

Діагностика запалення легень

Найперше, що слід зробити — це звернутись до лікаря, аби він попередньо встановив діагноз запалення легень.

Пневмонія діагностується за допомогою комплексних обстежень, до яких входять:

Рентгенографія грудної клітки;

Фізикальна діагностика – передбачає перевірку на наявність характерних хрипів;

Лабораторна діагностика – проведення загального аналізу крові, сечі та мокротиння.

Лікування запалення легень

Після встановлення діагнозу лікар вирішує, як лікувати запалення легень на основі результатів аналізів та показників рентгенографії.

Найрозповсюдженішими методами лікування пневмонії є:

Антибіотикотерапія. Антибіотики є обов’язковими при пневмонії, бо дозволяють швидко ліквідувати вогнище інфекції. Потрібно починати антибіотикотерапію якомога раніше, щоб інфекція не розповсюдилась далі.

Симптоматична терапія — усунення інших симптомів захворювання. Це, як правило, жарознижувальні, антигістамінні, відхаркувальні та імуностимулюючі ліки.

Фізіотерапія — призначається після усунення первинних ознак. Серед них: інгаляції, електрофорез та інші.

Пам’ятай: якщо маєш хоча б декілька симптомів із перелічених, які не проходять протягом довгого проміжку часу, потрібно звернутись до лікаря.

Пневмонія — неприємне захворювання, невчасне виявлення якого може призвести до тяжких, а в окремих випадках і фатальних наслідків. Не нехтуй своїм здоров’ям і не відкладай лікування на потім.

Запалення легенів також є симптомом гемофільної інфекції, про яку ми писали раніше.

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