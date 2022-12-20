Як “проста застуда” може перерости у пневмонію? Читай, що таке гемофільна інфекція та як її лікують

Іноді здається, що ось-ось і застуда мине. Але вона повертається з ще більшою силою. Усьому причиною може бути гемофільна інфекція.

На порталі Бережи себе розповіли, що таке гемофільна інфекція, хто у зоні ризику та як не підхопити пневмонію після “звичайної застуди”.

Що таке гемофільна інфекція?

Гемофільна інфекція або Hib-інфекція – це гостре інфекційне захворювання, збудником якої є гемофільна паличка.

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Захворювання може розвитись як на фоні вірусних чи бактеріальних хвороб, так і бути самостійним.

Якщо говорити про перший випадок, часто інфекція з’являється в організмі після ГРВІ чи значних стресових навантажень для організму, наприклад, переохолодження.

Гемофільна інфекція: симптоми

Найчастішими формами гемофільної інфекції є менінгіт, пневмонія і середній отит. Далі захворювання може викликати ускладнення у вигляді:

Запалення легенів.

Синуситу.

Перикардиту.

Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом.

Хто в зоні ризику

Найчастіше захворювання вражає дітей віком від 6 місяців до 4 років. Хоча дорослі також можуть заразитися.

Лікування гемофільної інфекції

Гемофільна інфекція лікується антибіотиками, які обов’язково має призначати лікар.

На жаль, через масове нераціональне використання антибіотиків, бактерія стає все більш стійкою до основних груп препаратів.

Як запобігти зараженню гемофільною інфекцією

Єдина профілактика гемофільної інфекції – щеплення.

За Національним календарем щеплень, дитину вакцинують у 2, 4 та 12 місяців моновакциною або комбінованими, що містять у собі Hib-компонент.

Якщо ти не отримав щеплення в дитинстві — зараз така можливість також є. Дорослі можуть зробити щеплення у медичних закладах за власні кошти.

Трошки раніше ми пояснювали, чому не варто запускати нежить та чим небезпечний гайморит. Бережи себе, стеж за власним здоров’ям.