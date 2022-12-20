Как “обычная простуда” может перерасти в пневмонию? Читай, что такое гемофильная инфекция и как ее лечить

Иногда кажется, что вот-вот и простуда пройдет. Но она возвращается с еще большей силой. Всему причиной может быть гемофильная инфекция.

На платформе Бережи себе рассказали, что такое гемофильная инфекция, кто в зоне риска и как не подхватить пневмонию после “обычной простуды”.

Что такое гемофильная инфекция?

Гемофильная инфекция или Hib-инфекция — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которой является гемофильная палочка.

Сейчас также смотрят

Заболевание может развиться как на фоне вирусных или бактериальных болезней, так и быть самостоятельным.

Если говорить о первом случае, часто инфекция появляется в организме после ОРВИ или значительных стрессовых нагрузок для организма, например, переохлаждения.

Гемофильная инфекция: симптомы

Самыми частыми формами гемофильной инфекции являются менингит, пневмония и средний отит. Далее, заболевание может вызвать осложнения в виде:

Воспаления легких.

Синусит.

Перикардит.

Передается инфекция воздушно-капельным путем.

Кто в зоне риска

Чаще всего, заболевание поражает детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Хотя взрослые также могут заразиться.

Лечение гемофильной инфекции

Гемофильная инфекция лечится антибиотиками, которые обязательно должен назначать врач.

К сожалению, из-за массового нерационального использования антибиотиков, бактерия становится все более устойчивой к основным группам препаратов.

Как предотвратить заражение гемофильной инфекцией

Единственная профилактика гемофильной инфекции — прививки.

По Национальному календарю прививок, ребенка вакцинируют в 2, 4 и 12 месяцев моновакциной или комбинированными, содержащими в себе Hib-компонент.

Если ты не получил прививку в детстве — сейчас такая возможность также есть. Взрослые могут сделать прививки в медицинских учреждениях за собственные средства.

Несколько раньше мы объясняли, почему не стоит запускать насморк и чем опасен гайморит. Береги себя, следи за собственным здоровьем.

А чтобы не пропустить еще больше интересного и полезного, подписывайся на наш Telegram-канал.