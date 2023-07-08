Любимая поза для сидения опасна? Могут ли скрещенные ноги стать причиной варикоза

Варикоз — это хроническое заболевание, при котором сосуды теряют свой тонус и форму. Впоследствии они становятся извилистыми и видимыми из-под кожи.

Приводить к варикозу может много факторов. Среди них: генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, стоячая или сидячая работа, повышенное АД, избыточный вес и гормональные изменения.

А может ли привести к варикозу привычка скрещивать ноги? Об этом рассказали на платформе Береги себя.

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Могут ли скрещенные ноги стать причиной варикоза?

Варикоз может развиться, когда человек длительное время не меняет положения. Например, когда он/она долго сидит или стоит. При этом скрещенные ноги не влияют на расширение вен.

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На что это влияет?

Хотя к варикозу скрещивание ног не приводит, это положение все-таки влияет на организм. В частности, оно может оказать незначительное влияние на давление.

А именно, исказить реальные значения при измерении давления. В долгосрочной перспективе это никак не отразится на здоровье.

Привычка скрещивать ноги может повлиять на осанку.

Если три часа сидеть в такой позиции, корпус тела будет наклоняться вперед, а плечи закругляться. Со временем это может привести к дискомфорту в теле, болях в спине и суставах.

Так что сидеть, скрестив ноги, можно. Главное — больше двигаться, ведь на возникновение варикоза может повлиять малоподвижный образ жизни.

Но варикоза можно избежать. Какие три полезных привычки помогут сохранить здоровье твоих вен, читай в материале.

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