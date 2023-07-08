Улюблена поза для сидіння небезпечна? Чи можуть схрещені ноги стати причиною варикозу

Варикоз — це хронічне захворювання, за якого судини втрачають свій тонус та форму. Згодом вони стають звивистими й видніються з-під шкіри.

Призводити до варикозу може чимало факторів. Серед них: генетична схильність, малорухливий спосіб життя, стояча або сидяча робота, підвищений артеріальний тиск, надмірна вага та гормональні зміни.

А чи може призвести до варикозу звичка схрещувати ноги? Про це розповіли на платформі Бережи себе.

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Чи можуть схрещені ноги стати причиною варикозу?

Варикоз може розвинутись, коли людина тривалий час не змінює положення. Наприклад, коли вона довго сидить чи стоїть. При тому, схрещені ноги не впливають на розширення вен.

Читати на тему Найменша прогулянка перетворюється на муку — що таке варикоз та як його лікувати Розповідаємо про варикозне розширення вен та чи можна його вилікувати мазями.

На що це впливає?

Хоч до варикозу схрещення ніг не призводить, це положення все ж впливає на організм. Зокрема, воно може незначно вплинути на тиск.

А саме, спотворити реальні значення при вимірюванні тиску. Та в довгостроковій перспективі це ніяк не позначиться на здоров’ї.

Звичка схрещувати ноги може вплинути на поставу.

Якщо понад три години сидіти у такій позиції, корпус тіла буде нахилятися вперед, а плечі заокруглюватись. З часом це може призвести до дискомфорту в тілі, болях у спині й суглобах.

Отож, сидіти, схрестивши ноги, можна. Головне — рухатися, адже на появу варикозу може вплинути малорухомий спосіб життя.

Та варикозу можна уникнути. Які три корисні звички допоможуть зберегти здоров’я твоїх вен, читай у матеріалі.

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