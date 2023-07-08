Здоров'я та краса

Улюблена поза для сидіння небезпечна? Чи можуть схрещені ноги стати причиною варикозу

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 08 Липня 2023, 19:00
схрещені ноги
Фото: Pexels

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