Сморчки: когда собирать и как это правильно делать

Сморчки зачастую появляются с приходом весны. Они — одни из первых грибов, которые радуют своим вкусом после зимы. Видов сморчков существует множество.

Самые популярные — это: сморчковая шапочка, сморчок конический, сморчок настоящий. Когда собирать сморчки и как это правильно делать — читай в материале.

Сморчки: когда собирать

Если у грибников нет терпения, они приходят их собирать уже в начале апреля, даже когда еще не сошел снег.

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Но если ты хочешь собрать хороший урожай грибов, следует приходить за сморчками со средины апреля до конца мая, когда земля прогреется.

Также многие собирают их в прохладный год до конца июня.

Где они растут

Эти грибы распространены в дикой природе на территории Европы, Азии, Северной Америки и Австралии. Они зачастую растут в хвойных и лиственных лесах, могут расти на опушках, кромках полей, старых вырубках и пожарищах.

Также ты можешь встретить разные сорта в садах и парковых зонах.

Но если есть желание насобирать полную корзину сморчков, их нужно искать в умеренном климате в светлых травянистых местах, на плодородных перегнойных и известковых почвах.

Если ты пошел(-ла) в лес за сморчками, ищи такие деревья:

липу;

осину;

березу;

тополь;

ольху.

Возле них чаще всего можно найти грибы.

Когда созревают сморчки

Период плодоношения этих грибов довольно короткий — две – три недели. Но опытные грибники считают, что самые первые лесные плоды почти безвкусные, поэтому лучше всего собирать их тогда, когда пройдет первая волна.

Как правильно собирать сморчки

Важно понимать, что они отличаются своей хрупкостью. Поэтому их стоит правильно собирать:

Это делают с помощью острого ножа. Им срезают ножку у самого основания. Собранные плоды ложат на ткань в корзине так, чтобы не сдавливались шляпки. Перед высушиванием шляпки продувают или осторожно очищают руками, так как в них скапливается большое количество мусора (например, песок, трава, насекомые).

А если хочешь заморозить белые грибы, читай правила их заморозки.

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