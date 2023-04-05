Сморчки: коли збирати і як це правильно робити

Сморчки (зморшки їстівні) найчастіше з’являються з приходом весни. Вони — одні з перших, які радують своїм смаком після зими. Їх видів існує безліч.

Найпопулярніші — це: сморчкова шапочка, зморшок конічний, зморшок справжній. Коли збирати сморчки і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Сморчки: коли збирати

Якщо грибники не мають терпіння, вони приходять збирати їх уже на початку квітня, навіть коли не зійшов сніг.

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Але якщо ти хочеш зібрати добрий урожай грибів, слід приходити із середини квітня до кінця травня, коли земля прогріється.

Також багато хто збирає їх у прохолодний рік до кінця червня.

Де ростуть

Вони поширені у дикій природі на території Європи, Азії, Північної Америки та Австралії. Гриби часто ростуть у хвойних і листяних лісах, можуть рости на узліссях, краях полів, у старих вирубках та на згарищах.

Також ти можеш зустріти різні сорти у садах та паркових зонах.

Але якщо є бажання назбирати повний кошик, їх потрібно шукати в помірному кліматі у світлих трав’янистих місцях, на родючих перегнійних та вапняних ґрунтах.

Якщо підеш по них у ліс, шукай такі дерева:

липу;

осину;

березу;

тополю;

вільху.

Біля них найчастіше можна знайти гриби.

Коли дозрівають зморшки

Період плодоношення цих грибів досить короткий — два – три тижні. Але досвідчені грибники вважають, що найперші лісові зморшки майже несмачні, тому краще збирати їх тоді, коли мине перша хвиля.

Як правильно збирати сморчки

Важливо розуміти, що вони відрізняються своєю крихкістю. Тому їх варто правильно збирати:

Це роблять за допомогою гострого ножа. Ним зрізають ніжку біля самої основи. Зібрані зморшки кладуть на тканину в кошику так, щоб не стискалися капелюшки. Перед висушуванням капелюшки продувають або обережно очищають руками, тому що в них накопичується багато сміття (наприклад, пісок, трава, комахи).

А якщо хочеш заморозити білі гриби, читай правила їхньої заморозки.

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