Стефанотис: секреты ухода за мадагаскарским жасмином

Невероятный, сладковатый, похожий на жасминовый, аромат — именно так ты узнаешь комнатный стефанотис, даже еще не видя его на подоконнике. Цветок долго цветет, отличается изящной красотой и неприхотливым характером. Все об уходе за стефанотисом в домашних условиях — читай в материале.

Что такое стефанотис

В природе стефанотис — длинная, до 5-6 метров лиана, встречающаяся в тропических областях Мадагаскара. Но пусть тебя это не пугает. Домашняя разновидность не разрастается до таких размеров.

Как комнатное растение, культивируют лишь один достаточно компактный вид — стефанотис флорибунда (Stephanotis floribunda) или мадагаскарский жасмин. Он, как и его дикий брат, нуждается в опоре.

Растение имеет плотные кожистые листья и большие ароматные, собранные в соцветия, белоснежные цветки. Их аромат очень напоминает запах жасмина.

Уход за стефанотисом в домашних условиях

Освещение и температурный режим мадагаскарского жасмина

Растение любит солнце, но в чрезмерную летнюю жару лучше обеспечить ему рассеянный свет. Больше всего ему подходят окна, выходящие на запад или юго-восток.

Если света не хватает, листья стефанотиса начинают бледнеть, появляются желтые размытые пятна.

Во время активной вегетации (с марта по сентябрь) растению нужна высокая температура: от 22 до 27 °C. А при обильном поливе цветок выдержит и зной выше 30 °C.

С октября по февраль жасмин впадает в покой при 12-14 °C. Именно при таких температурах закладываются будущие цветочные почки.

Если не перенести цветок в прохладное место, цветение в следующем сезоне можешь не дождаться.

Как правильно поливать стефанотис

Поливай растение обильно, давая воде выйти через дренажные отверстия. Излишки воды из поддона сливай. Следующий полив делай, когда немного просохнет верхний слой почвы.

Часто после увлажнения верхние корни у основного побега оголяются. Но это нормально, добавлять земли не нужно.

Осенью смени схему ухода: орошай землю один раз в неделю. Зимой в прохладном помещении достаточно одного полива в две недели. Но не допускай полного пересыхания почвы — от засухи листья могут увянуть.

Лиана не выносит засоления почвы, поэтому увлажняй ее только кипяченой или дождевой, и только теплой водой.

Как пересадить стефанотис флорибунда в домашних условиях

Растение имеет очень уязвимую корневую систему, так что пересаживать его можно только методом перевалки и только тогда, когда корни полностью оплетут горшок изнутри.

Для пересадки используй смесь:

универсальный цветочный грунт (три части);

торф или торфяной мох сфагнум (одна часть)

вермикулит (одна часть), или 3крупнозернистый песок.

можно добавить кусочки коры.

Также можешь использовать готовую почву для цитрусовых культур. И не забудь о довольно толстом слое дренажа на дне горшка — єто непременное справило ухода за цветком.

Как обрезать стефанотис

Обрезка стимулирует рост лианы и ее цветение. Но следует помнить, что цветок цветет на побегах текущего года, поэтому обрезай его только после завершения цветения.

Не страшно, если зимой часть побегов засохнут — это естественно. Удали их.

Для хорошего ухода подкармливай ліану удобрениями для цветущих комнатных растений, но разводи вдвое более слабый раствор, чем рекомендует производитель. Весной и летом вноси удобрения один раз в 2 недели.

Как размножить мадагаскарский жасмин

Размножить лиану можно исключительно черенкованием в период с весны по осень. Для этого нарежь стеблевые черенки длиной 8-10 см, на каждом должно быть по 2 пары листьев.

Нижние листья удали, а верхние обрежь. Для ускорения роста используй укоренитель. Помести черенки в торф с вермикулитом (1:1) и обильно полей. Создай тепличные условия, накрыв побеги пленкой. Держи их в тепле.

Обычно на отрастание корней стефанотиса уходит около месяца. После єтого можно пересаживать новые растения в плодородную почву.

Когда растения вытянутся до 30 см, закрепи их на опоры. Так за ним легче ухаживать. Зацветут юные лианы спустя год, после холодного периода покоя.

Особенности ухода за стефанотисом, если растение желтеет и не цветет

У стефанотиса желтеют листья: что делать

Наверное, у проблемы одна из этих причин, устранив которую, ты оздоровишь растение. Возможно:

поливаешь цветок холодной водой;

есть температурные перепады;

есть недостаток света или недостаточный полив;

растение заболело хлорозом — болезнь возникает, если земля в горшке засолилась от полива жесткой водой с солями кальция.

чрезмерно высокая температура и сухость воздуха в период покоя;

нападение паутинных клещей, щитовки или мучнистого червеца.

В последнем случае растения нужно обработать препаратами от вредителей.

Почему не цветет стефанотис

Чаще лиана не цветет, потому что у нее не было периода холодного покоя, когда идет закладка цветочных почек. Также цветок может не цвести, если ему не хватает света.

В период бутонизации не меняй растению место и не поворачивай горшок, поскольку оно может сбросить бутоны.

Ухаживай за стефанотисом правильно и наслаждайся его продолжительным роскошным цветением.

Раньше мы рассказывали, как ухаживать за сенсевиерией, или, как ее называют, тещиным языком. Читай обо всех тонкостях освещения, полива и пересадки.

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