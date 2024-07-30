Стефанотіс: секрети догляду за мадагаскарським жасмином

Неймовірний, солодкуватий, схожий на жасминовий, аромат — саме так ти впізнаєш кімнатний стефанотіс, навіть ще не бачачи його на підвіконні. Квітка довго цвіте, вирізняється витонченою красою і невибагливим характером. Усе про догляд за стефанотісом у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Що таке стефанотіс

У природі стефанотіс — довга, до 5-6 метрів ліана, яка зустрічається в тропічних областях Мадагаскару. Але нехай тебе це не лякає. Домашній різновид не розростається до таких розмірів.

Як кімнатну рослину, культивують лише один доволі компактний вид — стефанотіс флорибунда (Stephanotis floribunda) або мадагаскарський жасмин. Він, як і його дикий брат, потребує опори.

Рослина має щільне шкірясте листя та великі, духмяні, зібрані у суцвіття, білосніжні квітки. Їхній аромат дуже нагадує запах жасмину.

Догляд за стефанотісом у домашніх умовах

Освітлення та температурний режим мадагаскарського жасмину

Рослина любить сонце, але в надмірну літню спеку краще забезпечити їй розсіяне світло. Найбільше їй підходять вікна, що виходять на захід або південний схід.

Якщо світла бракує, листя стефанотісу починає бліднути, з’являються жовті розмиті плями.

Під час активної вегетації (з березня по вересень) рослині потрібна доволі висока температура: від 22 до 27 °C. А при рясному поливі квітка витримає й спеку вище 30 °C.

З жовтня по лютий жасмин впадає в період спокою при 12-14 °C. Саме за таких температур закладаються майбутні квіткові бруньки.

Якщо не перенести квітку в прохолодне місце, цвітіння наступного сезону можеш не дочекатися. Тож для правильного догляду забезпеч їй холодний відпочинок.

Як правильно поливати стефанотіс

Поливай рослину рясно, даючи воді вийти через дренажні отвори. Надлишки води з піддона зливай. Наступний полив роби, коли трохи просохне верхній шар ґрунту.

Часто після зволоження верхні корені біля основного пагона оголюються. Але це нормально, додавати землі не потрібно.

Восени зміни схему поливу: зрошуй землю один раз на тиждень. Взимку в прохолодному приміщенні вистачить одного поливу на два тижні. Але не допускай повного пересихання ґрунту — від посухи листя може зів’янути.

Ліана не виносить засолення ґрунту, тому зволожуй її лише кип’яченою або дощовою, і тільки теплою водою.

Як пересадити стефанотіс флорибунду в домашніх умовах

Рослина має дуже вразливу кореневу систему, тож пересаджувати її можна лише методом перевалки й тільки тоді, коли коріння повністю оплете горщик зсередини. Це неодмінне правило догляду за ліаною.

Для пересадки використовуй суміш:

універсальний квітковий ґрунт (три частини);

торф або торф’яний мох сфагнуму (одна частина)

вермикуліт (одна частина), або – грубозернистий пісок.

можна додати шматочки кори.

Також можеш скористатися готовим ґрунтом для цитрусових культур. І не забудь про доволі товстий шар дренажу на дні горщика.

Як обрізати стефанотіс

Обрізування стимулює ріст ліани та її цвітіння. Але варто пам’ятати, що квітка цвіте на пагонах поточного року, тому обрізай її лише після завершення цвітіння.

Не страшно, якщо взимку частина пагонів засохнуть — це природно. Видали і їх.

Для дбайливого догляду підгодовуй ліану добривами для квітучих кімнатних рослин, але розводь вдвічі слабший розчин, ніж рекомендує виробник. Внось добрива один раз на 2 тижні, навесні та влітку.

Як розмножити мадагаскарський жасмин

Розмножити ліану можна виключно живцюванням в період з весни по осінь. Для цього наріж стеблові живці довжиною 8-10 см, на кожному має бути по 2 пари листя.

Нижнє листя видали, а верхнє обріж. Для пришвидшення росту використай укорінювач. Помісти живці у торф з вермікулітом (1:1) та рясно полий. Доглядай за живцями, створивши тепличні умови, накривши пагони плівкою. Тримай їх у теплі.

Зазвичай на відростання коренів стефанотісу йде близько місяця — і можна пересаджувати нові рослини у родючий ґрунт.

Коли ліани витягнуться до 30 см, закріпи їх на опори. Зацвітуть юні рослини через рік, після холодного періоду спокою.

Особливості догляду за стефанотісом, якщо рослина жовтіє та не цвіте

У стефанотіса жовтіє листя: що робити

Певно, у проблеми одна з цих причин, усунувши яку, ти оздоровиш рослину. Можливо:

поливаєш квітку холодною водою;

є температурні перепади;

є нестача світла або недостатній полив;

рослина захворіла на хлороз — хвороби виникає, якщо земля у горщику засолилася від поливу жорсткою водою з солями кальцію.

надмірно висока температура та сухість повітря в період спокою;

напад павутинних кліщів , щитівки або борошнистого червця.

В останньому випадку рослини потрібно обробити препаратами від шкідників.

Чому не цвіте стефанотіс

Найчастіше ліана не цвіте, бо у неї не було періоду холодного спокою, коли йде закладання квіткових бруньок. Також квітка може не цвісти, якщо їй не вистачає світла.

У період бутонізації не міняй рослині місце та не повертай горщик, оскільки вона може скинути бутони.

Доглядай за стефанотісом правильно і насолоджуйся його довготривалим розкішним цвітінням.

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