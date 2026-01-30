Супербоул 2026: где и когда смотреть финал десятилетия

Главное спортивное событие года, юбилейный 60-й Супербоул (Super Bowl LX) официально выходит на финишную прямую. Финальный поединок Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоится в воскресенье, 8 февраля 2026 (в ночь на 9 февраля по киевскому времени).

Супербоул 2026: где будет проходить игра

Местом проведения выбран стадион Levi’s Stadium в городе Санта-Клара, штат Калифорния – домашнюю арену Сан-Франциско Форти Найнерс. Этот стадион во второй раз принимает финал после исторического Супербоула-50, и в этом году он станет свидетелем одного из самых ожидаемых противостояний в истории американского футбола.

По результатам напряженных финалов, завершившихся всего несколько дней назад, в решающей битве сойдутся Сиэтл Сихокс (NFC) и Нью-Ингленд Петриотс (AFC). Этот матч станет символическим реваншем за легендарный финал 2015 года, когда Петриотс вырвал победу на последних секундах.

Нынешний Нью-Ингленд под руководством Майка Врабела и с молодым лидером Дрейком Мэйем попытается подтвердить свой статус фаворита, тогда как Сихокс во главе с Сэмом Дарнолдом и Майком Макдоналдом стремятся наконец отомстить за болезненное поражение десятилетней давности.

Супербоул 2026: кто будет разогревать публику

Не менее важной частью вечера станет грандиозное Apple Music Halftime Show, которое в этом году возглавит пуэрто-рыканская суперзвезда Bad Bunny. Его выступление станет историческим моментом для турнира, ведь он – первый латиноамериканский соло-артист, ставший хедлайнером самого популярного шоу на американском телевидении.

Разогревать публику перед началом матча будут легенды панк-рока — группа Green Day, которая проведет специальную юбилейную церемонию, а государственный гимн США исполнит популярный певец Чарли Пут.

Где смотреть Супербоул 2026 в Украине

Для украинских болельщиков трансляция Супербоула-2026 начнется ориентировочно в 01:30 в ночь с воскресенья на понедельник, 9 февраля. Прямой эфир события в Украине будет доступен на международной стриминговой платформе DAZN (в разделе NFL Game Pass), которая остается основным каналом для просмотра американского футбола.

