Супербоул 2026: де та коли дивитися фінал десятиліття

Головна спортивна подія року, ювілейний 60-й Супербоул (Super Bowl LX), офіційно виходить на фінішну пряму. Фінальний поєдинок Національної футбольної ліги (НФЛ) відбудеться у неділю, 8 лютого 2026 року (в ніч на 9 лютого за київським часом).

Супербоул 2026: де проходитиме гра

Місцем проведення обрано стадіон Levi’s Stadium у місті Санта-Клара, штат Каліфорнія — домашню арену Сан-Франциско Форті Найнерс. Цей стадіон уже вдруге приймає фінал після історичного Супербоула-50, і цьогоріч він стане свідком одного з найочікуваніших протистоянь в історії американського футболу.

За результатами напружених фіналів, що завершилися лише кілька днів тому, у вирішальній битві зійдуться Сіетл Сіхокс (NFC) та Нью-Інгленд Петріотс (AFC). Цей матч стане символічним реваншем за легендарний фінал 2015 року, коли Петріотс вирвали перемогу на останніх секундах.

Нинішній Нью-Інгленд під керівництвом Майка Врабела та з молодим лідером Дрейком Мейєм спробує підтвердити свій статус фаворита, тоді як Сіхокс на чолі з Семом Дарнолдом і Майком Макдоналдом прагнуть нарешті помститися за болючу поразку десятирічної давнини.

Супербоул 2026: хто розігріватиме публіку

Не менш важливою частиною вечора стане грандіозне Apple Music Halftime Show, яке цього року очолить пуерто-риканська суперзірка Bad Bunny. Його виступ стане історичним моментом для турніру, адже він — перший латиноамериканський соло-артист, який став хедлайнером найпопулярнішого шоу на американському телебаченні.

Розігрівати публіку перед початком матчу будуть легенди панк-року — гурт Green Day, які проведуть спеціальну ювілейну церемонію, а державний гімн США виконає популярний співак Чарлі Пут.

Де дивитися Супербоул 2026 в Україні

Для українських вболівальників трансляція Супербоула-2026 розпочнеться орієнтовно о 01:30 в ніч з неділі на понеділок, 9 лютого. Прямий ефір події в Україні буде доступний на міжнародній стрімінговій платформі DAZN (у розділі NFL Game Pass), яка наразі залишається основним каналом для перегляду американського футболу.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду завершує кар’єру — читай в матеріалі, як легенда футбольного світу це пояснює.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!