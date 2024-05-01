1 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Время неумолимо летит и календарь, казалось, не успел только пролистать страницу нового года, как почти его половина прошла. И вот мы встречаем 1 мая, какой же праздник нас наконец ждет и какие выдающиеся события произошли в этот день — рассказываем дальше.

1 мая — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день любви

Все привыкли к 14 февраля, воспевающему романтическую любовь. Но на самом деле ее видов гораздо больше, так что и праздновать это волшебное чувство стоит чаще. Например, во Всемирный день любви, объединяющий всех людей, испытывающих любовь как друг к другу, так и к своим семьям, свободе, стране, всему миру.

Международный день подсолнечника

Международный день подсолнечника также называют Международный день партизанского садоводства подсолнечника в честь событий 1970 года, когда американские активисты начали засаживать загроможденные участки в Нью-Йорке подсолнечниками.

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Кроме того, это растение считается символом гармонии между природой и городами, создаваемыми человеком.

День спасения носорога

Всемирное событие День спасения носорога было основано с целью привлечь к необходимости сохранения такого животного как носорог. Ведь несмотря на то, что они живут на планете более 56 миллионов лет, их существование сейчас под угрозой из-за постоянной охоты, браконьерства и уничтожения их обитания.

Европейский день

Ежегодный политический день Европейский день, или EuroMayDay, направлен противодействовать дискриминации и нестабильности.

Международный день труда

Международный день труда — праздник, который вызывает немало вопросов, в том числе из-за его празднования в советские времена. Однако на самом деле он берет свое начало из США 19 века, когда рабочие вышли на протест с призывами установить фиксированный восьмичасовой рабочий день.

На украинских территориях подобный праздник впервые был отмечен во Львове в 1890 году. Этот день считался праздником, когда люди могли не работать, в Украинской Народной Республике.

Теперь Международный день труда отмечается в 143 странах мира, в том числе и в Украине, где его название претерпело изменения в 2017 году.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

На 1 мая приходится Большая среда, которая считается одним из важнейших дней предпасхальной Страстной недели.

Считается, что в этот день Иуда предал Христа за 30 сребреников, а Господь искупил грехи людей.

Кроме того, по новому стилю 1 мая верующие чтят память святого пророка Иеремии и митрополита Киевского Макария, убитого татарами в 1497 году.

Приметы 1 мая 2024

если ночь будет холодной, а днем будет жара, тогда скоро ждать теплых дней;

если утром не будет облаков, значит, лето будет жарким;

если ночью на небе появятся облака, тогда можно ожидать осадков в ближайшее время;

также, если день будет ясным, следует ожидать хорошего урожая;

если же погода в этот день плохая, тогда зима будет суровой.

Что сегодня нельзя делать

из-за особенностей Большой среды, верующим в этот день не рекомендуется шумно веселиться, петь, танцевать, есть мясо и пить алкоголь;

не стоит ссориться и ругаться, проявлять агрессию, отказывать кому-то в помощи;

не рекомендуется и заниматься тяжелым трудом, вязать и вышивать;

гадания и азартные игры в этот день будут тоже плохой идеей.

Рекомендуется начать уборку дома к Пасхе и подготовить опару для паски.

Памятные события 1 мая в истории

В 1707 году Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия были объединены в одно государство – Королевство Великобритании.

В 1786 году состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта Свадьба Фигаро в Вене.

В 1840 году в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка, которая называлась Черный пенни.

В 1943 году немецкие нацисты совершили массовое убийство 9000 евреев из гетто в Бродах Львовской области.

В 1945 году родился украинский певец и народный артист Украины Василий Зинкевич.

В 1966 году студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг.

В 1998 году бывший руандийский премьер Жан Камбанда был признан судом виновным в геноциде против народности тутси. Действия премьера в 1994 году привели к гибели более полумиллиона человек.

Именины сегодня

Сегодня свои именины празднуют Ефим, Веремий, Игнат, Герасим, Макар, Нина, Тамара.

А уж очень скоро украинцы будут праздновать один из самых больших религиозных праздников. Читай, когда Пасха 2024 и какие традиции существуют.

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