1 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Час невблаганно летить і календар, здавалося, не встиг тільки перегорнути сторінку нового року, як майже його половина минула. І ось ми зустрічаємо 1 травня, яке свято ж зрештою нас сьогодні чекає і які визначні події стались цього дня — розповідаємо далі.

1 травня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день любові

Усі звикли до 14 лютого, яке оспівує романтичну любов. Та насправді її видів значно більше, тож і святкувати це чарівне почуття варто частіше. Наприклад, у Всесвітній день любові, яке об’єднує усіх людей, які відчувають любов як до одне одного, так і до своїх родин, свободи, країни, усього світу.

Міжнародний день соняшника

Міжнародний день соняшника також називають Міжнародний день партизанського садівництва соняшника в честь подій 1970 років, коли американські активісти почали засаджувати захаращені ділянки в Нью-Йорку соняшниками.

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Крім того, ця рослина вважається символом гармонії між природою та містами, які створює людина.

День порятунку носорога

Всесвітня подія День порятунку носорога була заснована з метою привернути увагу до потреби збереження такої тварини як носоріг. Адже попри те, що вони живуть на планеті понад 56 мільйонів років, їхнє існування зараз під загрозою через постійне полювання, браконьєрство та знищення середовища їхнього проживання.

Європейський день

Щорічний політичний день Європейський день, або ж EuroMayDay, спрямований протидіяти дискримінації та нестабільності.

Міжнародний день праці

Міжнародний день праці — свято, яке викликає чимало питань, зокрема й через його святкування у радянські часи. Проте насправді воно бере свій початок зі США 19 століття, коли робітники вийшли на протест із закликами встановити фіксований восьмигодинний робочий день.

На українських територіях подібне свято вперше відзначили у Львові у 1890 році. Згодом цей день вважався святом, коли люди могли не працювати, в Українській Народній Республіці.

Тепер Міжнародний день праці відзначається в 143 країнах світу, зокрема й в Україні, де його назва зазнала змін у 2017 році.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

На 1 травня припадає Велика середа, яка вважається одним із найважливіших днів передвеликоднього Страсного тижня.

Вважається, що в цей день Іуда зрадив Христа за 30 срібників, а Господь спокутував гріхи людей.

Крім того, за новим стилем 1 травня віряни вшановують пам’ять святого пророка Єремії та митрополита Київського Макарія, якого вбили татари в 1497 році.

Прикмети 1 травня 2024

якщо ніч буде холодною, а вдень буде спека, тоді скоро чекати теплих днів;

як зранку не буде хмар, значить літо буде спекотним;

якщо ж вночі на небі з’являться хмари, тоді можна чекати опадів найближчим часом;

також, якщо день буде ясним, варто чекати гарного врожаю;

якщо ж погода цього дня поганою, тоді зима буде суворою.

Що сьогодні не можна робити

через особливість Великої середи, вірянам цього дня не рекомендується шумно веселитися, співати, танцювати, їсти м’ясо та пити алкоголь;

не варто також сваритися та лаятися, проявляти агресію, відмовляти комусь у допомозі;

не рекомендується й займатися тяжкою працею, в’язати та вишивати;

ворожіння та азартні ігри цього дня будуть теж поганою ідеєю.

Натомість рекомендується почати прибирання вдома до Великодня та підготувати опару для паски.

Пам’ятні події 1 травня в історії

У 1707 році Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія були об’єднані в одну державу — Королівство Великої Британії.

У 1786 році відбулась прем’єра опери Вольфганга Амадея Моцарта Весілля Фігаро у Відні.

У 1840 році у Великій Британії з’явилася в продажу перша у світі поштова марка, яка мала назву Чорний пенні.

У 1943 році німецькі нацисти вчинили масове вбивство 9000 євреїв з гетто в Бродах Львівської області.

У 1945 році народився український співак та народний артист України Василь Зінкевич.

У 1966 році студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор.

У 1998 році колишній руандійський прем’єр Жан Камбанда був визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі. Дії прем’єра в 1994 році призвели до загибелі понад півмільйона людей.

Іменини сьогодні

Сьогодні свої іменини святкують Юхим, Веремій, Гнат, Герасим, Макар, Ніна, Тамара.

А вже дуже скоро українці будуть святкувати одне з найбільших релігійних свят. Читай, коли Великдень 2024 та які існують традиції.

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