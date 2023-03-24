Коли святкують Великдень 2024: дата, традиції та заборони

Світле Христове Воскресіння вважають одним із найважливіших християнських свят. Дата Великодня змінюється щороку. Однак традиції та заборони залишаються незмінними.

Коли святкують Великдень 2024 і що заведено робити в цей день — читай у матеріалі.

Коли Пасха 2024: дата святкування Великодня

Багато вірян уже зараз цікавляться, коли Пасха у 2024 році. Світле Христове Воскресіння православні святкуватимуть 5 травня. Католики ж — 31 березня.

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Варто знати, що українська греко-католицька церква зовсім незабаром переходить на новий календар (із 1 вересня 2023 року).

Православна церква України також може перейти на новий календар, однак це питання буде винесено на розгляд Архієрейського собору в травні цього року.

Пасха 2024: дата та що буде після переходу

Разом з переходом на новий календар змінюватимуться дати всіх свят. Крім Світлого Христового Воскресіння, адже чинна Пасхалія збережеться. Перехід стосуватиметься, наприклад, Різдва.

Великдень 2024 Україна: традиції свята

У цей день є величезна кількість традицій. Однак майже всі вони пов’язані з богослужінням. Наприклад, увечері перед Великоднем (у Велику суботу) віряни готують святковий кошик, який зранку буде освяченим. З ним ближче до опівночі віряни приходять до храму на святкову нічну літургію.

Однак дехто йде до церкви з самого ранку. Після освячення кошиків віряни йдуть додому.

Там вони відпочивають за святковим столом у колі сім’ї. Перед Великоднем також фарбують яйця, печуть паски та готують домашню ковбасу, яку освячують у храмі. Крім цього до Великодня люди тримають піст. Його називають Великим, адже він триває сім тижнів та має безліч заборон на продукти.

Великдень 2024 році: як правильно вітатися на Великдень

Перші сорок днів після Великодня віряни вітаються спеціальними привітаннями. Побачивши знайомого(-у), потрібно говорити: “Христос воскрес!”, а у відповідь казати: “Воістину воскрес!” Таким привітанням люди висловлюють радість та щастя.

Що не можна робити на Великдень 2024

Не можна шити, в’язати, вишивати та займатися будь-якою домашньою роботою. Цього дня не можна конфліктувати, сваритися, лихословити, засуджувати й обговорювати кого-небудь. Не можна викидати те, що було освячено в храмі. Також заборонено ворожити, займатися різними ритуалами та обрядами.

Що має бути у великодньому кошику

Віряни беруть із собою до церкви паски, варені яйця, сіль, м’ясо, ковбасу, хрін, воду. Також ставлять молочні продукти. Крім цього, беруть із собою алкоголь.

Однак це не стосується інших напоїв, крім Кагору. Тобто горілку, пиво, коньяк брати заборонено. Також не можна брати кров’янку, якісь матеріальні цінності, як-от гроші, ключі, прикраси).

А коли святкуватимуть Великдень християни східного обряду та в чому різниця між двома календарями — ми пояснювали в іншому матеріалі.

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