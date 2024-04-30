30 квітня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Чи не щодня в Україні та світі відзначають якесь свято — міжнародного, світового чи релігійного характеру. Детальніше, яке свято сьогодні, 30 квітня 2024 року, розповідаємо тобі далі у матеріалі.

30 квітня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Міжнародний день джазу. Це свято започаткували у 2011 році, а на меті було розповісти якомога більшій кількості людей про силу та вплив стилю музики джаз на музичну культуру в цілому.

Всесвітній день мобільності й доступності. Щороку 30 квітня світ відзначає Всесвітній день мобільності та доступності, який має на меті нагадувати про необхідність розвʼязання проблеми безбарʼєрності.

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День зачіски. Традиційний щорічний характер має й День зачіски, який відзначають 30 квітня. Цього дня можна навчитися виконувати нову для себе зачіску, адже волосся на голові підкреслює твою унікальність та індивідуальність, а виконання цікавої зачіски завжди підсилить це: зокрема, можна спробувати один із варіантів пучка на голові.

День прикордонника. В Україні 30 квітня відзначають День прикордонника. Ця професія є небезпечною та дуже важливою, особливо в час повномасштабного вторгнення російських ворогів до України.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни

За новим стилем календаря сьогодні, 30 квітня 2024 року, віряни вшановують памʼять апостола Якова Зеведеєва, брата святого Іоанна Богослова.

Вважається, що саме завдяки Якову та його брату Іоанну, Ісус Христос повідав про своє призначення. Сам Яків також був апостолом та одним із дванадцяти найближчих учнів Христа.

Якова стратили через його віру за наказом Ірода Агріппи. Вірять, що його останки пустили човном на хвилях Середземного моря, однак тіло виявилося нетлінним, а човен викинуло на іспанський берег річки Улья. На тому місці згодом збудували церкву.

За старим стилем календаря, 30 квітня 2024 вшановують пам’ять священномученика Симеона, єпископа Персидського та інших, преподобного Акакія.

Прикмети 30 квітня 2024

30 квітня наші предки вірили, що погода може вказати на те, яким буде наступне літо. Наприклад:

якщо небо безхмарне — літо буде сонячним;

увечері багато зірок на небі — треба чекати теплого, але дуже дощового літа;

якщо цього дня випав град — до холодного літа.

Що сьогодні не можна робити

сваритися;

лихословити;

святкувати весілля;

справляти дні народження;

веселитися;

ображати та ображатися.

Пам’ятні події 30 квітня в історії

У 1840 році вийшло перше видання Кобзаря Тараса Шевченка. У 1900 році анексія Гавайських островів Сполученими Штатами. У 1918 році за участю німців проголошено створення Кримської Республіки. У 1918 році Микола Василенко призначений отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. У 1977 році британська рок-група Led Zeppelin встановила світовий рекорд по відвідуваності концертів. У Понтіак (передмістя Детройта), число слухачів їхнього концерту склало 76299 осіб.

Іменини сьогодні

16 квітня свої іменини відзначають Максим, Василь, Гнат, Микита, Яків.

Знайти дати свят за новим стилем можеш у матеріалі з церковним календарем на травень 2024.

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