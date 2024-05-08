Церковний календар на травень 2024: які важливі свята та події відзначаємо цього місяця

Травень 2024 буде насичений церковними святами! Крім найважливішого свята — Великодня — на нас чекають ще багато важливих дат та подій. У матеріалі розповідаємо про церковні свята у травні 2024 та додаємо церковний календар.
4 травня 2024 року християни східного обряду закінчують Великий піст. Піст тривав з 18 березня. Це був 48-денний період духового очищення, молитов та добрих справ. У день закінчення посту можна відвідати церкву.
5 травня 2024 віряни східного обряду відзначають найбільше та найважливіше церковне свято — Великдень. У цей день віряни відвідують святкові служби у храмах, моляться, освячують великодні кошики та збираються за родинними столами.
Свято знаменує воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Церква освяченням благословляє людей після посту на вживання непісних страв. А пишні столи в цей день є символом небесної радості і вечері Господньої.
На 7 травня припадає відразу кілька важливих релігійних подій. Це світлий вівторок після Великодня, а також дні вшанування Іверської ікони Божої Матері та мученика Акакія.
У цей день можна молитися до Божої Матері про зцілення та захист від ворогів. Оригінал ікони зберігається в Іверському монастирі на Афоні, що в Греції.
До мученика Акакія можна молитися про терпіння та мужність, стійкість у своїх віруваннях.
8 травня віряни вшановують пам’ять апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним із найближчих учнів Христа та автором Євангелія від Іоанна. До апостола можна молитися про заступництво та допомогу у духовному зростанні.
У цей день віряни моляться до Миколая Чудотворця про заступництво та допомогу. У деяких храмах можуть влаштовувати хресні ходи.
У Світлу суботу віряни знову згадують воскресіння Христа. У церквах проходять служби, також можна молитися до священномученика Мокія за віру та силу, захист від ворога. А до Кирила та Мефодія віряни моляться про просвітлення розуму та мудрість.
Радониця, Гробки чи Проводи — вшанування близьких, які померли. Це поминальний день, коли люди відвідують кладовища та наводять лад на могилах рідних. Цього року Радониця припадає на 14 травня.
Цього дня віряни йдуть на службу до церкви, де просять в Івана Предтечі допомоги та підтримки. Зазвичай, це день посту.
Раніше ми розповідали про традиції святкування Великодня у вірян східного обряду.
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