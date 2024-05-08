Церковний календар на травень 2024: які важливі свята та події відзначаємо цього місяця

Травень 2024 буде насичений церковними святами! Крім найважливішого свята — Великодня — на нас чекають ще багато важливих дат та подій. У матеріалі розповідаємо про церковні свята у травні 2024 та додаємо церковний календар.

Церковний календар на травень 2024: які релігійні свята будуть у травні

4 травня — Закінчення Великого посту

4 травня 2024 року християни східного обряду закінчують Великий піст. Піст тривав з 18 березня. Це був 48-денний період духового очищення, молитов та добрих справ. У день закінчення посту можна відвідати церкву.

5 травня — Великдень

5 травня 2024 віряни східного обряду відзначають найбільше та найважливіше церковне свято — Великдень. У цей день віряни відвідують святкові служби у храмах, моляться, освячують великодні кошики та збираються за родинними столами.

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Свято знаменує воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Церква освяченням благословляє людей після посту на вживання непісних страв. А пишні столи в цей день є символом небесної радості і вечері Господньої.

7 травня — Світлий вівторок. Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія

На 7 травня припадає відразу кілька важливих релігійних подій. Це світлий вівторок після Великодня, а також дні вшанування Іверської ікони Божої Матері та мученика Акакія.

У цей день можна молитися до Божої Матері про зцілення та захист від ворогів. Оригінал ікони зберігається в Іверському монастирі на Афоні, що в Греції.

До мученика Акакія можна молитися про терпіння та мужність, стійкість у своїх віруваннях.

8 травня — Світла середа. апостола і євангеліста Івана Богослова

8 травня віряни вшановують пам’ять апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним із найближчих учнів Христа та автором Євангелія від Іоанна. До апостола можна молитися про заступництво та допомогу у духовному зростанні.

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9 травня — Світлий четвер. Перенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Мир Лікійських у місто Барі

У цей день віряни моляться до Миколая Чудотворця про заступництво та допомогу. У деяких храмах можуть влаштовувати хресні ходи.

11 травня — Світла субота. Священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила та Мефодія

У Світлу суботу віряни знову згадують воскресіння Христа. У церквах проходять служби, також можна молитися до священномученика Мокія за віру та силу, захист від ворога. А до Кирила та Мефодія віряни моляться про просвітлення розуму та мудрість.

14 травня — Радониця

Радониця, Гробки чи Проводи — вшанування близьких, які померли. Це поминальний день, коли люди відвідують кладовища та наводять лад на могилах рідних. Цього року Радониця припадає на 14 травня.

25 травня — Третє віднайдення глави Івана Предтечі

Цього дня віряни йдуть на службу до церкви, де просять в Івана Предтечі допомоги та підтримки. Зазвичай, це день посту.

Раніше ми розповідали про традиції святкування Великодня у вірян східного обряду.

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