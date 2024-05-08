Праздники

Церковный календарь на май 2024: какие важные праздники и события отмечаем в этом месяце

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 мая 2024, 13:15
Церковный календарь на май 2024 года: церковные праздники в мае
Фото: Unsplash

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