Церковный календарь на май 2024: какие важные праздники и события отмечаем в этом месяце

Май 2024 года будет насыщен церковными праздниками! Кроме самого важного праздника — Пасхи — нас ждут еще много важных дат и событий. В материале рассказываем о церковных праздниках в мае 2024 и добавляем церковный календарь.

Церковный календарь на май 2024: какие религиозные праздники будут в мае

4 мая — Окончание Великого поста

4 мая 2024 христиане восточного обряда заканчивают Великий пост. Пост длился с 18 марта. Это был 48-дневный период духовного очищения, молитв и добрых дел. В день окончания поста можно посетить церковь.

5 мая — Пасха

5 мая 2024 года верующие восточного обряда отмечают самый большой и самый важный церковный праздник — Пасху. В этот день верующие посещают праздничные службы в храмах, молятся, освящают пасхальные корзины и собираются за семейными столами.

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Праздник знаменует воскресение Иисуса Христа из мертвых. Церковь освящением благословляет людей после поста на употребление непостных блюд. А пышные столы в этот день являются символом небесной радости и ужина Господня.

7 мая — Светлый вторник. Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия

На 7 мая приходится сразу несколько важных религиозных событий. Это светлый вторник после Пасхи, а также дни чествования Иверской иконы Божией Матери и мученика Акакия.

В этот день можно молиться Божией Матери об исцелении и защите от врагов. Оригинал иконы хранится в Иверском монастыре на Афоне в Греции.

К мученику Акакию можно молиться о терпении и мужестве, стойкости в своих верованиях.

8 мая — Светлая среда. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

8 мая верующие чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из ближайших учеников Христа и автором Евангелия от Иоанна. К апостолу можно молиться о покровительстве и помощи в духовном росте.

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

9 мая — Светлый четверг. Перенос мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари

В этот день верующие молятся Николаю Чудотворцу о покровительстве и помощи. В некоторых храмах могут устраивать крестные ходы.

11 мая — Светлая суббота. Священномученика Мокия; равноапостольных Кирилла и Мефодия

В Светлую субботу верующие снова вспоминают о воскресении Христа. В церквях проходят службы, можно молиться к священномученику Мокию за веру и силу, защиту от врага. А Кириллу и Мефодию верующие молятся о просветлении разума и мудрости.

14 мая — Радоница

Радоница, Гробки или Проводы — чествование умерших близких. Это поминальный день, когда люди посещают кладбища и наводят порядок на могилах родных. В этом году Радоница приходится на 14 мая.

25 мая — Третье обретение главы Иоанна Предтечи

В этот день верующие идут на службу в церковь, где просят у Иоанна Предтечи помощи и поддержки. Обычно это день поста.

Ранее мы рассказывали о традициях празднования Пасхи у верующих восточного обряда.

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