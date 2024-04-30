30 апреля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Ежедневно в Украине и мире отмечают какой-то праздник — международного, мирового или религиозного характера. Детальнее, какой праздник сегодня, 30 апреля 2024 года, рассказываем тебе дальше в материале.

30 апреля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Международный день джаза. Этот праздник был начат в 2011 году, а целью было рассказать как можно большему количеству людей о силе и влиянии стиля музыки джаз на музыкальную культуру в целом.

Всемирный день мобильности и доступности. Ежегодно 30 апреля мир отмечает Всемирный день мобильности и доступности, нацеленный напоминать о необходимости решения проблемы безбарьерности.

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День прически. Традиционный ежегодный характер носит и День прически, который отмечается 30 апреля. В этот день можно научиться выполнять новую для себя прическу, ведь волосы на голове подчеркивают твою уникальность и индивидуальность, а выполнение интересной прически всегда усилит это: в частности, можно попробовать один из вариантов пучка на голове.

День пограничника. В Украине 30 апреля отмечается День пограничника. Эта профессия опасна и очень важна, особенно во время полномасштабного вторжения российских врагов в Украину.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому стилю календаря сегодня, 30 апреля 2024 года, верующие чтят память апостола Якова Зеведеева, брата святого Иоанна Богослова.

Считается, что именно благодаря Якову и его брату Иоанну Иисус Христос поведал о своем предназначении. Сам Яков также был апостолом и одним из двенадцати ближайших учеников Христа.

Якова казнили из-за его веры по приказу Ирода Агриппы. Верят, что его останки пустили на лодке на волнах Средиземного моря, однако тело оказалось нетленным, а лодку выбросило на испанский берег реки Улья. На том месте со временем построили церковь.

По старому стилю календаря, 30 апреля 2024 года чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского и других, преподобного Акакия.

Приметы 30 апреля 2024

30 апреля наши предки верили, что погода может указать на то, каким будет следующее лето. К примеру:

если небо безоблачное, лето будет солнечным;

вечером много звезд на небе — надо ждать теплого, но очень дождливого лета;

если в этот день выпал град, то к холодному лету.

Что сегодня нельзя делать

ссориться;

злословить;

праздновать свадьбу;

совершать дни рождения;

веселиться;

оскорблять и обижаться.

Памятные события 30 апреля в истории

В 1840 году вышло первое издание Кобзаря Тараса Шевченко. В 1900 году аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами. В 1918 году с участием немцев провозглашено создание Крымской Республики. В 1918 году Николай Василенко назначен атаманом (Председателем Совета Министров) гетмана Скоропадского. В 1977 году британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд по посещаемости концертов. В Понтиак (пригород Детройта) число слушателей их концерта составило 76299 человек.

Именины сегодня

16 апреля свои именины отмечают Максим, Василий, Игнат, Никита, Яков.

Найти даты праздников по новому стилю можешь в материале с церковным календарем на май 2024 года.

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