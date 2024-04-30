30 апреля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Ежедневно в Украине и мире отмечают какой-то праздник — международного, мирового или религиозного характера. Детальнее, какой праздник сегодня, 30 апреля 2024 года, рассказываем тебе дальше в материале.
Международный день джаза. Этот праздник был начат в 2011 году, а целью было рассказать как можно большему количеству людей о силе и влиянии стиля музыки джаз на музыкальную культуру в целом.
Всемирный день мобильности и доступности. Ежегодно 30 апреля мир отмечает Всемирный день мобильности и доступности, нацеленный напоминать о необходимости решения проблемы безбарьерности.
День прически. Традиционный ежегодный характер носит и День прически, который отмечается 30 апреля. В этот день можно научиться выполнять новую для себя прическу, ведь волосы на голове подчеркивают твою уникальность и индивидуальность, а выполнение интересной прически всегда усилит это: в частности, можно попробовать один из вариантов пучка на голове.
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День пограничника. В Украине 30 апреля отмечается День пограничника. Эта профессия опасна и очень важна, особенно во время полномасштабного вторжения российских врагов в Украину.
По новому стилю календаря сегодня, 30 апреля 2024 года, верующие чтят память апостола Якова Зеведеева, брата святого Иоанна Богослова.
Считается, что именно благодаря Якову и его брату Иоанну Иисус Христос поведал о своем предназначении. Сам Яков также был апостолом и одним из двенадцати ближайших учеников Христа.
Якова казнили из-за его веры по приказу Ирода Агриппы. Верят, что его останки пустили на лодке на волнах Средиземного моря, однако тело оказалось нетленным, а лодку выбросило на испанский берег реки Улья. На том месте со временем построили церковь.
По старому стилю календаря, 30 апреля 2024 года чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского и других, преподобного Акакия.
30 апреля наши предки верили, что погода может указать на то, каким будет следующее лето. К примеру:
16 апреля свои именины отмечают Максим, Василий, Игнат, Никита, Яков.
Найти даты праздников по новому стилю можешь в материале с церковным календарем на май 2024 года.
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