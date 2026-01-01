1 января 2026 года — какой сегодня праздник: традиции, приметы и именины дня

1 января в Украине отмечают Новый год. Несмотря на полномасштабную войну и то, что этот день не является официальным выходным, для большинства украинцев это один из самых любимых праздников.

В то же время в церковном календаре Православной Церкви Украины 1 января имеет свое особое значение: в этот день чтят святителя Василия Великого и отмечают Обрезание Господне.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

В церковном календаре 1 января чтят святителя Василия Великого — одного из самых известных святых, человека великой силы духа.

Василий Великий жил в четвертом веке и происходил из христианской семьи, которая проживала в Кесарии Каппадокийской. Он получил лучшее на то время образование — в Константинополе и Афинах, изучал философию, естественные науки, медицину.

Но вместо спокойной жизни ученого выбрал путь христианского проповедника — во времена, когда за это можно было заплатить свободой и жизнью.

Василий был рукоположен в диаконы, а затем в пресвитеры, а труды, которые он оставил: учение о Крещении, Святой Троице, псалмы — сформировали основы христианского богословия.

В украинской традиции святого Василия считают покровителем науки, обучения и порядка в доме.

На Василия в домах ждали посевальщиков — обычно молодых парней, которые с утра заходили в дом с зерном и пожеланиями добра.

Считалось, что первый гость года определяет будущее, а засевание зерном символизирует достаток и урожай.

1 января было принято проводить среди родных, за щедрым столом. Сытная еда была символом благополучия и сейчас, и в будущем.

А молитвы к святому Василию считали особенно сильными для тех, кто начинает новое дело или хочет перемен.

Именины сегодня

Сегодня поздравь с именинами Василия, Григория, Петра, Николая, Ивана, Михаила.

1 января — какой сегодня праздник: подборка международных праздников

Сегодня в Украине и мире отмечают следующие праздники:

День общественного достояния;

День всемирных молитв за мир (Всемирный день мира);

День авторского права;

День обязательств;

Всемирный день семьи;

День коктейля Кровавая Мэри;

День дарения яблок;

День погружения белого медведя;

День похмелья.

Приметы 1 января 2026

В народе в этот день традиционно наблюдали за погодой и прогнозировали следующий год. Можешь проверить, сбудутся ли такие народные приметы:

Ясная и морозная погода — год будет урожайным и счастливым.

Снег идет с утра — лето будет дождливым, а урожай щедрым.

Сильный ветер 1 января — к переменчивой погоде в течение года.

Теплый день без мороза — весна придет рано.

Пасмурное небо — к холодной и затяжной зиме.

Звезды ярко светят в ночь на 1 января — будет много ягод и грибов.

Снег липкий и влажный — год обещает быть урожайным, но бесхлопотным.

Если 1 января метель — лето будет жарким.

Что сегодня нельзя делать

1 января издавна считали днем, когда каждая мелочь имеет значение, и старались вести себя особенно осторожно.

В этот день не брались за тяжелую работу — верили, что такое начало года обрекает на полный хлопот год.

Избегали ссор и вообще резких слов, потому что они были символом конфликтов в течение следующего года.

Не советовали выносить мусор, чтобы вместе с ним не лишиться благополучия. Также опасались одалживать деньги, даже небольшие суммы, потому что считалось, что так можно отдать свою удачу.

А еще в этот день нельзя было отказывать в помощи нуждающимся — это, по поверьям, притягивало неудачи.

