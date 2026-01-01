1 січня 2026 — яке сьогодні свято: традиції, прикмети та іменини дня

1 січня в Україні відзначають Новий рік. Попри повномасштабну війну і те, що нині цей день не є офіційним вихідним, для більшості українців він — одне із найулюбленіших свят.

Водночас у церковному календарі Православної Церкви України 1 січня має своє особливе значення: цього дня вшановують святителя Василя Великого та відзначають Обрізання Господнє.

Більше про всі свята 1 січня та традиції дня — читай у матеріалі.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

У церковному календарі 1 січня вшановують святителя Василя Великого — одного з найвідоміших святих, людину великої сили духу.

Василь Великий жив у четвертому столітті та походив із християнської родини, що мешкала в Кесарії Каппадокійській. Він отримав найкращу на той час освіту — в Константинополі та Афінах, вивчав філософію, природничі науки, медицину.

Але замість спокійного життя вченого обрав шлях християнського проповідника — в часи, коли за це можна було заплатити свободою та життям.

Василь був висвічений у диякони, а потім у пресвітери, а твори, які він залишив: вчення про Хрещення, Святу Трійцю, псалми — сформували основи християнського богослов’я.

В українській традиції святого Василя вважають покровителем науки, навчання й порядку в домі.

На Василя в домівках чекали посівальників — зазвичай молодих хлопців, які зранку заходили до хати з зерном і побажаннями добра.

Вважалося, що перший гість року визначає майбутнє, а засівання зерном символізує достаток і врожай.

1 січня було заведено проводити серед рідних, за щедрим столом. Ситна їжа була символом добробуту і тепер, і в майбутному.

А молитви до святого Василя вважали особливо сильними для тих, хто починає нову справу або хоче змін.

Іменини сьогодні

Сьогодні привітай з іменинами Василя, Григорія, Петра, Миколу, Івана, Михайла.

Читати на тему Церковний календар на січень 2026: які свята коли відзначаємо

1 січня — яке сьогодні свято: добірка міжнародних свят

Сьогодні в Україні та світі відзначають наступні свята:

День суспільного надбання;

День всесвітніх молитов за мир (Всесвітній день миру);

День авторського права;

День зобов’язань;

Всесвітній день сім’ї;

День коктейлю Кривава Мері;

День дарування яблук;

День занурення білого ведмедя;

День похмілля.

Прикмети 1 січня 2026

В народі в цей день традиційно спостерігали за погодою і прогнозували наступний рік. Можеш перевірити, чи справдяться такі народні прикмети:

Ясна й морозна погода — рік буде врожайним і щасливим.

Сніг іде зранку — літо буде дощовим, а врожай щедрим.

Сильний вітер 1 січня — до мінливої погоди протягом року.

Теплий день без морозу — весна прийде рано.

Похмуре небо — до холодної й затяжної зими.

Зірки яскраво світять у ніч на 1 січня — буде багато ягід і грибів.

Сніг липкий і вологий — рік обіцяє бути врожайним, але неспокійним.

Якщо 1 січня хурделиця — літо буде спекотним.

Що сьогодні не можна робити

1 січня здавна вважали днем, коли кожна дрібниця має значення, і намагалися поводитися особливо обережно.

У цей день не бралися за важку працю — вірили, що такий початок року прирікає на сповнений клопоту рік.

Уникали сварок і взагалі різких слів, бо вони були символом конфліктів протягом наступного року.

Не радили виносити сміття, щоб разом із ним не позбутися добробуту. Також остерігалися позичати гроші, навіть невеличкі суми, бо вважалося, що так можна віддати свою удачу.

А ще цього дня не можна було відмовляти у допомозі нужденним — це, за повір’ями, притягувало невдачі.

Читай також наш місячний календар вдалих днів на січень 2026: коли відпочивати, а коли стрімко рухатися вперед.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!