Стиль життя Свята

1 січня 2026 — яке сьогодні свято: традиції, прикмети та іменини дня

Ольга Петухова, редакторка сайту 01 Січня 2026, 10:38 3 хв.
1 січня яке свято
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь