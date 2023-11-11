11 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Хотя дни и недели летят незаметно, а иногда кажется, что время идет слишком быстро, всегда на календаре остаются важные даты. Так что если ты не можешь вспомнить, какой праздник 11 ноября, то можем сделать это вместе прямо сейчас.

11 ноября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Международный день энергосбережения

Чрезвычайно важный международный праздник был основан в 2008 году, чтобы привлечь внимание людей и объяснить им, насколько важно снизить потребление энергии.

День холостяка

Необычный праздник был начат в Китае. День выбрали не просто так, поскольку четыре единицы в дате символизируют одиноких людей, еще не нашедших себе пару.

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Можно подумать, что это праздник создан, чтобы отметить свой семейный статус и насладиться этим периодом в жизни. Однако создатели видели идею праздника о том, чтобы именно в этот день найти себе пару.

День памяти погибших в Первой мировой войне

Более ста лет назад 11 ноября закончилась Первая мировая война подписанием Компьенского перемирия. Поэтому в этот день мир отмечает День памяти погибших в Первой мировой войне.

Всемирный день шопинга

Хотя этот праздник и не является официальным, но имеет немало поклонников в разных уголках мира. Хотя на самом деле эта особая дата стала такой из-за стремления китайских платформ создать что-то похожее на Черную пятницу.

Всемирный день оригами

Еще один неофициальный праздник, но не менее популярный среди особой аудитории. Может показаться, что это увлечение для школьников. Однако на самом деле эта разновидность декоративно-прикладного искусства может не только развлечь детей, но и успокаивать нервы взрослых.

День Независимости Польши

Наш верный партнер Польши отмечает свой День независимости именно 11 ноября. Ведь дата совпадает с восстановлением польской государственности в 1918 году после завершения Первой мировой войны.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому церковному календарю 11 ноября принято чтить память преподобного Теодора Студита. Византийский монах-аскет считается святым, поскольку всю жизнь посвятил служению христианской вере, несмотря на пытки и ссылки.

Приметы 11 ноября 2023 года

если замечаешь, что голуби в этот день воркуют, тогда можно ожидать теплой погоды;

если же ты слышишь, как кричат вороны, значит приближается холод;

о близком похолодании свидетельствует и низкое размещение облаков;

если на деревьях замечаешь иней, значит, снега пока не стоит ждать;

если в этот день пройдет дождь, значит, через десять дней погода снова станет теплой.

Что сегодня нельзя делать

в этот день не рекомендуется ругаться, ссориться, грубо обращаться с кем-то и желать другим зла;

не следует также и оскорблять животных;

лучше воздержаться от сплетен и зависти;

длинный сон и переедание в этот день не принесут счастья.

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Памятные события 11 ноября в истории

В 1702 году запорожские казаки освободили Белую Церковь от осады Речи Посполитой.

В 1859 году впервые в свет вышла поэма Тараса Шевченко Мария.

В 1918 году было подписано перемирие в Компьенском лесу. Это означало, что Германия капитулирует, а Первая мировая война окончилась.

В 1922 году родился американский писатель-фантаст Курт Воннегут.

В 1925 году мир увидел и услышал первую пластинку американского джазового музыканта Луи Армстронга.

В 1940 году произошла первая массовая казнь в концлагере Дахау, где погибли 55 польских интеллигентов.

В 1962 году родилась американская актриса Деми Мур.

В 1973 году был подписан договор между Израилем и Египтом, что помогло завершить между ними войну.

В 1974 году родился американский актер и обладатель премии Оскар Леонардо Ди Каприо.

В 1990 году вступила в силу Международная конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

11 ноября 2022 года произошло одно из наиболее важных событий за время полномасштабной войны в Украине — освобождение Херсона от российской оккупации. Город был под контролем захватчиков с марта 2022 года, поэтому новость об освобождении захватила сердца украинцев не только со всех уголков страны, но и мира.

Именины сегодня

Сегодня именины празднуют Алексей, Виктор, Максим, Федор, Евгений, Леонид.

До рождественских и новогодних праздников осталось недолго. Читай, когда начнутся зимние каникулы 2023–2024.

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