11 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Хотя дни и недели летят незаметно, а иногда кажется, что время идет слишком быстро, всегда на календаре остаются важные даты. Так что если ты не можешь вспомнить, какой праздник 11 ноября, то можем сделать это вместе прямо сейчас.
Чрезвычайно важный международный праздник был основан в 2008 году, чтобы привлечь внимание людей и объяснить им, насколько важно снизить потребление энергии.
Необычный праздник был начат в Китае. День выбрали не просто так, поскольку четыре единицы в дате символизируют одиноких людей, еще не нашедших себе пару.
Можно подумать, что это праздник создан, чтобы отметить свой семейный статус и насладиться этим периодом в жизни. Однако создатели видели идею праздника о том, чтобы именно в этот день найти себе пару.
Более ста лет назад 11 ноября закончилась Первая мировая война подписанием Компьенского перемирия. Поэтому в этот день мир отмечает День памяти погибших в Первой мировой войне.
Хотя этот праздник и не является официальным, но имеет немало поклонников в разных уголках мира. Хотя на самом деле эта особая дата стала такой из-за стремления китайских платформ создать что-то похожее на Черную пятницу.
Еще один неофициальный праздник, но не менее популярный среди особой аудитории. Может показаться, что это увлечение для школьников. Однако на самом деле эта разновидность декоративно-прикладного искусства может не только развлечь детей, но и успокаивать нервы взрослых.
Наш верный партнер Польши отмечает свой День независимости именно 11 ноября. Ведь дата совпадает с восстановлением польской государственности в 1918 году после завершения Первой мировой войны.
По новому церковному календарю 11 ноября принято чтить память преподобного Теодора Студита. Византийский монах-аскет считается святым, поскольку всю жизнь посвятил служению христианской вере, несмотря на пытки и ссылки.
В 1702 году запорожские казаки освободили Белую Церковь от осады Речи Посполитой.
В 1859 году впервые в свет вышла поэма Тараса Шевченко Мария.
В 1918 году было подписано перемирие в Компьенском лесу. Это означало, что Германия капитулирует, а Первая мировая война окончилась.
В 1922 году родился американский писатель-фантаст Курт Воннегут.
В 1925 году мир увидел и услышал первую пластинку американского джазового музыканта Луи Армстронга.
В 1940 году произошла первая массовая казнь в концлагере Дахау, где погибли 55 польских интеллигентов.
В 1962 году родилась американская актриса Деми Мур.
В 1973 году был подписан договор между Израилем и Египтом, что помогло завершить между ними войну.
В 1974 году родился американский актер и обладатель премии Оскар Леонардо Ди Каприо.
В 1990 году вступила в силу Международная конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
11 ноября 2022 года произошло одно из наиболее важных событий за время полномасштабной войны в Украине — освобождение Херсона от российской оккупации. Город был под контролем захватчиков с марта 2022 года, поэтому новость об освобождении захватила сердца украинцев не только со всех уголков страны, но и мира.
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