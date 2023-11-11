11 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Хоч дні та тижні летять непомітно, а іноді здається, що час плине надто швидко, завжди лишаються на календарі важливі дати. Тож якщо ти не можеш пригадати, яке свято 11 листопада, то можемо зробити це разом просто зараз.

11 листопада — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Міжнародний день енергозбереження

Надзвичайно важливе міжнародне свято було засноване у 2008 році, щоб привернути увагу людей та пояснити їм, наскільки важливо зменшити споживання енергії.

День холостяка

Незвичайне свято було започатковане у Китаї. День обрали не просто так, оскільки чотири одиниці в даті символізують самотніх людей, які ще не знайшли собі пару.

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Можна спершу подумати, що це свято, аби відзначити свій сімейний статус та насолодитись цим періодом у житті. Однак творці вбачали ідею свята у тому, щоб саме у цей день знайти собі пару.

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

Понад сто років тому 11 листопада закінчилась Перша світова війна підписанням Комп’єнського перемир’я. Тому саме у цей день світ відзначає День пам’яті загиблих у Першій світовій війні.

Всесвітній день шопінгу

Хоч це свято й не є офіційним, але має чимало шанувальників у різних куточках світу. Хоча насправді ця особлива дата стала такою через прагнення китайських платформ створити щось напротивагу Чорній п’ятниці.

Всесвітній день оригамі

Ще одне неофіційне свято, але не менш популярне серед особливої аудиторії. Може здаватись, що це захоплення для школярів. Проте насправді цей різновид декоративно-прикладного мистецтва має не лише може розважити дітей, але й заспокоювати нерви дорослих.

День Незалежності Польщі

Наш вірний партнер Польща святкує свій День незалежності саме 11 листопада. Адже ця дата співпадає з відновленням польської державності 1918 році після завершення Першої світової війни.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни

За новим церковним календарем 11 листопада прийнято вшановувати пам’ять преподобного Теодора Студита. Візантійський монах-аскет вважається святим, оскільки все життя присвятив служінню християнській вірі, попри тортури та заслання.

Прикмети 11 листопада 2023

якщо помічаєш, що голуби у цей день воркують, тоді можна чекати теплої погоди;

якщо ж ти чуєш, як кричать ворони, то значить наближається холод;

про близьке похолодання свідчить і низьке розміщення хмар;

якщо на деревах помічаєш іній, значить снігу поки не варто чекати;

якщо у цей день пройде дощ, значить за десять днів погод знову стане теплою.

Що сьогодні не можна робити

у цей день не рекомендується лаятися, сваритися, грубо поводитись з кимось та бажати іншим зла;

не варто також й ображати тварин;

краще утриматись від пліток та заздрощів;

довгий сон та переїдання у цей день теж не принесуть щастя.

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Пам’ятні події 11 листопада в історії

У 1702 році запорізькі козаки визволили Білу Церкву від облоги Речі Посполитої.

У 1859 році вперше у світ вийшла поема Тараса Шевченка Марія.

У 1918 році було підписане перемир’я в Комп’єнському лісі. Це означало, що Німеччина капітулює, а Перша світова війна закінчилась.

У 1922 році народився американський письменник-фантаст Курт Воннеґут.

У 1925 році світ побачив та почув першу пластинку американського джазового музиканта Луї Армстронга.

У 1940 році відбулась перша масова страта у концтаборі Дахау, де загинуло 55 польських інтелігентів.

У 1962 році народилась американська акторка Демі Мур.

У 1973 році було підписано договір між Ізраїлем та Єгиптом, що допомогло завершити між ними війну.

У 1974 році народився американський актор та володар премії Оскар Леонардо Ді Капріо.

У 1990 році набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин.

11 листопада 2022 року відбулась одна з найбільш важливих подій за час повномасштабної війни в Україні — звільнення Херсона від російської окупації. Місто було під контролем загарбників з березня 2022 року, тому новина про звільнення захопила серця українців не лише з усіх куточків країни, але й світу.

Іменини сьогодні

Сьогодні іменини святкують Олексій, Віктор, Максим, Федір, Євген, Леонід.

До різдвяних та новорічних свят залишилося теж недовго. Читай, коли розпочнуться зимові канікули 2023-2024.

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