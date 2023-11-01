До свят залишилося недовго. Коли розпочнуться зимові канікули 2023-2024 — дати для школярів та студентів

Нещодавно скінчилися осінні канікули, а дітлахи вже чекають на зимові. Вони тривають довше та сповнені атмосферою Різдва та Нового року. Читай, коли почнуться зимові канікули 2023-2024 для школярів та студентів.

Зимові канікули 2023-2024: коли зимові канікули в Україні

Зимові канікули для школярів у Києві, Черкасах та Дніпрі розпочнуться з 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024. Іншим варіантом зимових канікул є такий: з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024. Дізнатися, який варіант вибрала саме твоя школа, можна в адміністрації або на сайті школи.

У будь-якому випадку школярі матимуть 16 днів на відпочинок та святкування. Київські першокласники матимуть додатковий тиждень канікул — з 19 до 25 лютого 2024 року.

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В різних областях України тривалість та початок канікул може відрізнятися. Так, на Івано-Франківщині зимові канікули розпочнуться 27 грудня 2023 року і триватимуть до 26 січня 2024 року.

Київська область визначатиме тривалість канікул індивідуально. У Житомирі дитячі зимові канікули почнуться 23 грудня і триватимуть до 14 січня.

У Харківській та Полтавській областях канікули для школярів будуть за таким графіком: з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024 року.

Школярі, які навчаються триместрами, матимуть такі зимові канікули:

З 25 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року.

З 12 лютого 2024 до 18 лютого 2024.

Школи з інших областей України мають індивідуальний графік зимових канікул. Зимові канікули для студентів ВНЗ передбачені після зимової сесії — кожен університет оголошує про них додатково, або цю інформацію можна дізнатися у навчальному плані твого курсу та спеціальності.

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