До праздников осталось недолго. Когда начнутся зимние каникулы 2023-2024 — даты для школьников и студентов

Недавно закончились осенние каникулы, а дети уже ждут зимних. Они длятся дольше и полны атмосферы Рождества и Нового года. Читай, когда начнутся зимние каникулы 2023-2024 для школьников и студентов.

Зимние каникулы 2023-2024: когда зимние каникулы в Украине.

Зимние каникулы для школьников в Киеве, Черкассах и Днепре начнутся с 23 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года. Другим вариантом зимних каникул является такой: с 30 декабря 2023 по 14 января 2024 года. Узнать, какой вариант выбрала именно твоя школа, можно в администрации или на сайте школы.

В любом случае, у школьников будет 16 дней на отдых и празднования. Киевские первоклассники получат дополнительную неделю каникул — с 19 по 25 февраля 2024 года.

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В разных областях Украины длительность и начало каникул могут отличаться. Так, в Ивано-Франковской области зимние каникулы начнутся 27 декабря 2023 года и продлятся до 26 января 2024 года.

Киевская область будет определять длительность каникул индивидуально. В Житомире детские зимние каникулы начнутся 23 декабря и продлятся до 14 января.

В Харьковской и Полтавской областях каникулы для школьников будут по следующему графику: с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

У школьников, которые учатся триместрами, будут такие зимние каникулы:

С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

С 12 февраля 2024 года до 18 февраля 2024 года.

Школы других областей Украины имеют индивидуальный график зимних каникул. Зимние каникулы для студентов ВУЗов предусмотрены после зимней сессии — каждый университет объявляет о них дополнительно или эту информацию можно узнать в учебном плане твоего курса и специальности.

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