До праздников осталось недолго. Когда начнутся зимние каникулы 2023-2024 — даты для школьников и студентов

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 ноября 2023, 16:00
Зимові канікули 2023-2024: коли зимові канікули в Україні
Фото: Unsplash

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